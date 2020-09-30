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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200930/minsk-1578007856.html
Минская милиция подтвердила, что применила газ во время протеста
Пресс-служба ГУВД Минского горисполкома подтвердила, что вечером во вторник в микрорайоне "Лебяжий" на северо-западе Минска, где прошла несанкционированная... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T15:55
2020-09-30T15:55
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 30 сен – РИА Новости.</strong> Пресс-служба ГУВД Минского горисполкома подтвердила, что вечером во вторник в микрорайоне "Лебяжий" на северо-западе <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, где прошла несанкционированная акция протеста, милиция применила газ.Во вторник вечером жители микрорайона "Лебяжий" собрались на локальную акцию протеста, однако силовики провели задержания ее участников. Более 10 человек были задержаны из-за участия в несанкционированной акции, сообщила ранее РИА Новости официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич. Между тем в местных СМИ появилась информация, что сотрудники милиции применили при разгоне акции газ против протестующих. Портал tut.by сообщил, что газ попал на 5-летнюю девочку, ей вызвали "скорую помощь", но к моменту прибытия медицинская помощь ей не потребовалась."Вчера вечером в микрорайоне "Лебяжий" граждане организовали несанкционированное мероприятие… Патрульный автомобиль обступили мужчины и женщины, которые препятствовали его проезду. Среди толпы людей также находились женщины с детьми. Один из участников несанкционированного мероприятия перекрыл движение служебного автомобиля, при этом вел себя вызывающе: громко кричал, пытался открыть дверь машины. Для пресечения противоправных действий в отношении него было применено специальное средство – газ", - говорится в сообщении ГУВД на сайте. Подчеркивается, что "в отношении детей газ не применялся"."Ребенок, которому была вызвана скорая медицинская помощь, находился в непосредственной близости от активных участников, и мы не исключаем, что пары газа могли попасть в глаза малолетнего ребенка. По прибытию врачи его осмотрели, медицинская помощь не понадобилась", - отмечается в сообщении.В ГУВД призвали взрослых "оградить детей от участия в подобных мероприятиях, не допускать нахождение вблизи их".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко. Между тем в минувшую среду состоялась инаугурация Лукашенко, она спровоцировала акцию протеста, при разгоне которой силовики вновь использовали силовые методы и водометы.
https://ria.ru/20200929/minsk-1577972774.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200930/levchenko-1578006561.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200928/zhurnalist-1577908352.html
Нормально, в западных "демократиях" так часто делают.
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минск
белоруссия
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Минская милиция подтвердила, что применила газ во время протеста

15:55 30.09.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники ОМОНа задерживают участника несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
Сотрудники ОМОНа задерживают участника несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МИНСК, 30 сен – РИА Новости. Пресс-служба ГУВД Минского горисполкома подтвердила, что вечером во вторник в микрорайоне "Лебяжий" на северо-западе Минска, где прошла несанкционированная акция протеста, милиция применила газ.
Во вторник вечером жители микрорайона "Лебяжий" собрались на локальную акцию протеста, однако силовики провели задержания ее участников. Более 10 человек были задержаны из-за участия в несанкционированной акции, сообщила ранее РИА Новости официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич. Между тем в местных СМИ появилась информация, что сотрудники милиции применили при разгоне акции газ против протестующих. Портал tut.by сообщил, что газ попал на 5-летнюю девочку, ей вызвали "скорую помощь", но к моменту прибытия медицинская помощь ей не потребовалась.
Сотрудники правоохранительных органов у площади Независимости в Минске, где проходит акция протеста - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 22:48Протесты в Белоруссии
В Минске на несанкционированной акции задержали более десяти человек
"Вчера вечером в микрорайоне "Лебяжий" граждане организовали несанкционированное мероприятие… Патрульный автомобиль обступили мужчины и женщины, которые препятствовали его проезду. Среди толпы людей также находились женщины с детьми. Один из участников несанкционированного мероприятия перекрыл движение служебного автомобиля, при этом вел себя вызывающе: громко кричал, пытался открыть дверь машины. Для пресечения противоправных действий в отношении него было применено специальное средство – газ", - говорится в сообщении ГУВД на сайте. Подчеркивается, что "в отношении детей газ не применялся".
"Ребенок, которому была вызвана скорая медицинская помощь, находился в непосредственной близости от активных участников, и мы не исключаем, что пары газа могли попасть в глаза малолетнего ребенка. По прибытию врачи его осмотрели, медицинская помощь не понадобилась", - отмечается в сообщении.
В ГУВД призвали взрослых "оградить детей от участия в подобных мероприятиях, не допускать нахождение вблизи их".
Игрок сборной Белоруссии по баскетболу Елена Левченко - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
Вчера, 15:34
На 15 суток. Белорусскую баскетболистку арестовали за участие митингах
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко. Между тем в минувшую среду состоялась инаугурация Лукашенко, она спровоцировала акцию протеста, при разгоне которой силовики вновь использовали силовые методы и водометы.
Журналистка МБХ медиа Анастасия Ольшанская - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
28 сентября, 18:30
Не без штрафа. Журналистку из России отпустили из изолятора под Минском
 
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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