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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200930/merkel-1577984235.html
Меркель подтвердила встречу с Тихановской
Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что проведет встречу с белорусской оппозиционеркой, экс-кандидаткой в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T10:54
2020-09-30T10:54
протесты в белоруссии
светлана тихановская
ангела меркель
германия
белоруссия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 30 сен - РИА Новости.</strong> Канцлер <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> подтвердила, что проведет встречу с белорусской оппозиционеркой, экс-кандидаткой в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланой Тихановской</a>.Ранее о планах такой встречи сообщили соратники Тихановской после ее переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном."Затем я встречусь с оппозиционеркой госпожой Тихановской, когда мы видим смелых женщин, которые выходят на улицу ради свободной от коррупции жизни, я могу сказать, что я только восхищаюсь этим", - заявила Меркель, выступая в бундестаге.Массовые протестные акции оппозиции проходят по всей Белоруссии с 9 августа, они начались сразу после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция Белоруссии считает победителем Тихановскую, требует назначения новых выборов. Сама Тихановская выехала в Литву.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Между тем 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.
https://ria.ru/20200929/makron-1577958511.html
Они с Чёртом готовы встретиться, если это навредит России и её союзникам! Браво Меркель - это начало конца!
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германия
белоруссия
РИА Новости
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светлана тихановская, ангела меркель, германия, белоруссия, в мире

Меркель подтвердила встречу с Тихановской

10:54 30.09.2020
 
© REUTERS / Christoph SoederАнгела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© REUTERS / Christoph Soeder
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БЕРЛИН, 30 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что проведет встречу с белорусской оппозиционеркой, экс-кандидаткой в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.
Ранее о планах такой встречи сообщили соратники Тихановской после ее переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Затем я встречусь с оппозиционеркой госпожой Тихановской, когда мы видим смелых женщин, которые выходят на улицу ради свободной от коррупции жизни, я могу сказать, что я только восхищаюсь этим", - заявила Меркель, выступая в бундестаге.
Массовые протестные акции оппозиции проходят по всей Белоруссии с 9 августа, они начались сразу после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция Белоруссии считает победителем Тихановскую, требует назначения новых выборов. Сама Тихановская выехала в Литву.
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В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Между тем 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.
 
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАнгела МеркельГерманияБелоруссияВ мире
 
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