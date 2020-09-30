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На Камчатке медведь напал на туристку из Москвы после прикорма
Охотоведы на Камчатке застрелили медведя, ранившего приехавшую из Москвы женщину, зверь был прикормлен туристами, сообщает региональное агентство лесного... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T12:47
2020-09-30T12:53
туризм
новости - туризм
москва
камчатский край
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – РИА Новости.</strong> Охотоведы на <a href="https://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj" target="_blank">Камчатке</a> застрелили медведя, ранившего приехавшую из <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> женщину, зверь был прикормлен туристами, сообщает региональное агентство лесного хозяйства и охраны животного мира.Власти региона в среду сообщили, что накануне в районе реки Быстрая на московскую туристку напал медведь. Она приехала на Камчатку с семьей. Туристическая группа после сплава по реке остановилась в лагере на обед, вопреки рекомендациям гидов женщина вышла за пределы лагеря и ушла недалеко в лес. Там на нее напал медведь, туристка госпитализирована с серьезными ранами головы и рук."В районе 137 км трассы <a href="http://ria.ru/location_Petropavlovsk_Kamchatskijj/" target="_blank" data-auto="true">Петропавловск-Камчатский</a>, в районе села Малки в месте впадения реки Поперечная в реку Быстрая вечером 29 сентября охотоведами агентства был отстрелен медведь, ранее напавший на девушку в этом районе. Медведь возрастом 3-4 года был прикормлен туристами, производящими сплав по реке Быстрая с Ганал", - говорится в сообщении.В месте нападения медведя на человека найдены пищевые отходы, печенье, конфеты.
https://radiosputnik.ria.ru/20200923/komar-1577663580.html
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туризм, новости - туризм, москва, камчатский край, происшествия

На Камчатке медведь напал на туристку из Москвы после прикорма

12:47 30.09.2020 (обновлено: 12:53 30.09.2020)
 
© Fotolia / JuhaSaБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Fotolia / JuhaSa
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ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – РИА Новости. Охотоведы на Камчатке застрелили медведя, ранившего приехавшую из Москвы женщину, зверь был прикормлен туристами, сообщает региональное агентство лесного хозяйства и охраны животного мира.
Власти региона в среду сообщили, что накануне в районе реки Быстрая на московскую туристку напал медведь. Она приехала на Камчатку с семьей. Туристическая группа после сплава по реке остановилась в лагере на обед, вопреки рекомендациям гидов женщина вышла за пределы лагеря и ушла недалеко в лес. Там на нее напал медведь, туристка госпитализирована с серьезными ранами головы и рук.
"В районе 137 км трассы Петропавловск-Камчатский, в районе села Малки в месте впадения реки Поперечная в реку Быстрая вечером 29 сентября охотоведами агентства был отстрелен медведь, ранее напавший на девушку в этом районе. Медведь возрастом 3-4 года был прикормлен туристами, производящими сплав по реке Быстрая с Ганал", - говорится в сообщении.
В месте нападения медведя на человека найдены пищевые отходы, печенье, конфеты.
Комар - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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