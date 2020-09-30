https://ria.ru/20200930/medved-1577993008.html

На Камчатке медведь напал на туристку из Москвы после прикорма

Охотоведы на Камчатке застрелили медведя, ранившего приехавшую из Москвы женщину, зверь был прикормлен туристами, сообщает региональное агентство лесного... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T12:47

2020-09-30T12:47

2020-09-30T12:53

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – РИА Новости.</strong> Охотоведы на <a href="https://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj" target="_blank">Камчатке</a> застрелили медведя, ранившего приехавшую из <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> женщину, зверь был прикормлен туристами, сообщает региональное агентство лесного хозяйства и охраны животного мира.Власти региона в среду сообщили, что накануне в районе реки Быстрая на московскую туристку напал медведь. Она приехала на Камчатку с семьей. Туристическая группа после сплава по реке остановилась в лагере на обед, вопреки рекомендациям гидов женщина вышла за пределы лагеря и ушла недалеко в лес. Там на нее напал медведь, туристка госпитализирована с серьезными ранами головы и рук."В районе 137 км трассы <a href="http://ria.ru/location_Petropavlovsk_Kamchatskijj/" target="_blank" data-auto="true">Петропавловск-Камчатский</a>, в районе села Малки в месте впадения реки Поперечная в реку Быстрая вечером 29 сентября охотоведами агентства был отстрелен медведь, ранее напавший на девушку в этом районе. Медведь возрастом 3-4 года был прикормлен туристами, производящими сплав по реке Быстрая с Ганал", - говорится в сообщении.В месте нападения медведя на человека найдены пищевые отходы, печенье, конфеты.

https://radiosputnik.ria.ru/20200923/komar-1577663580.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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