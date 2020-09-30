https://ria.ru/20200930/matkapital-1577994781.html

Фракция ЛДПР предложила увеличить маткапитал для жителей сел

Фракция ЛДПР в Госдуме предложила увеличить маткапитал для жителей сел до 700 тысяч рублей, сообщила фракция в своем Telegram-канале в среду. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T13:04

2020-09-30T13:04

2020-09-30T13:04

дмитрий патрушев

лдпр

госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 30 сен – РИА Новости.</strong> Фракция <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a> предложила увеличить маткапитал для жителей сел до 700 тысяч рублей, сообщила фракция в своем <a href="https://t.me/ldpr_party" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a> в среду.Предложение фракции озвучил член комитета Госдумы по аграрным вопросам Виталий Пашин в преддверии правительственного часа с министром сельского хозяйства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Patrushev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрием Патрушевым</a>."Наше предложение - материнский капитал сделать 700 тысяч для жителей сельских территорий, для жителей городов - 400 тысяч рублей. Соответственно, мы подтянем молодые семьи в сельскую местность", - отметил Пашин. По его мнению, "пандемия коронавируса показала необходимость развития сельских территорий".

https://realty.ria.ru/20200923/matkapital-1577652716.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий патрушев, лдпр, госдума рф, общество