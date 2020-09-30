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Фракция ЛДПР предложила увеличить маткапитал для жителей сел
Фракция ЛДПР в Госдуме предложила увеличить маткапитал для жителей сел до 700 тысяч рублей, сообщила фракция в своем Telegram-канале в среду. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T13:04
2020-09-30T13:04
дмитрий патрушев
лдпр
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен – РИА Новости.</strong> Фракция <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a> предложила увеличить маткапитал для жителей сел до 700 тысяч рублей, сообщила фракция в своем <a href="https://t.me/ldpr_party" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a> в среду.Предложение фракции озвучил член комитета Госдумы по аграрным вопросам Виталий Пашин в преддверии правительственного часа с министром сельского хозяйства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Patrushev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрием Патрушевым</a>."Наше предложение - материнский капитал сделать 700 тысяч для жителей сельских территорий, для жителей городов - 400 тысяч рублей. Соответственно, мы подтянем молодые семьи в сельскую местность", - отметил Пашин. По его мнению, "пандемия коронавируса показала необходимость развития сельских территорий".
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дмитрий патрушев, лдпр, госдума рф, общество

Фракция ЛДПР предложила увеличить маткапитал для жителей сел

13:04 30.09.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский в перерыве дополнительного пленарного заседания
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский в перерыве дополнительного пленарного заседания - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Фракция ЛДПР в Госдуме предложила увеличить маткапитал для жителей сел до 700 тысяч рублей, сообщила фракция в своем Telegram-канале в среду.
Предложение фракции озвучил член комитета Госдумы по аграрным вопросам Виталий Пашин в преддверии правительственного часа с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым.
"Наше предложение - материнский капитал сделать 700 тысяч для жителей сельских территорий, для жителей городов - 400 тысяч рублей. Соответственно, мы подтянем молодые семьи в сельскую местность", - отметил Пашин. По его мнению, "пандемия коронавируса показала необходимость развития сельских территорий".
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV. - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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Дмитрий ПатрушевЛДПРГосдума РФОбщество
 
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