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ЛНР обвинила СБУ в попытке завербовать сотрудника Народной милиции
Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики обвинило Службу безопасности Украины в попытке завербовать сотрудника Народной... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T17:47
2020-09-30T17:47
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
киев
украина
в мире
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<strong>ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости.</strong> Министерство госбезопасности самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республики</a> обвинило Службу безопасности <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> в попытке завербовать сотрудника Народной милиции ЛНР."Спецслужбы Украины совершили очередную попытку вербовки военнослужащего Народной милиции ЛНР. Министерством государственной безопасности Луганской народной республики в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены данные сотрудников <a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_bezopasnosti_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">СБУ</a>, пытавшихся совершить вербовочный подход к военнослужащему", - заявил РИА Новости представитель Центра по взаимодействию с общественностью министерства госбезопасности ЛНР.По его словам, в СБУ решили повлиять на сотрудника оборонного ведомства республики через мать, проживающую на подконтрольной <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеву</a> территории, от женщины якобы потребовали убедить сына собирать и передавать агентам СБУ информацию о боевых позициях Народной милиции, кадровом составе."В обмен на предоставленную информацию женщине обещали включить сына в программу "Тебя ждут дома". При этом в случае отказа украинские силовики пригрозили расправиться с родным братом военнослужащего ЛНР, который проходит службу в рядах <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">ВСУ</a>", - утверждает представитель МГБ.Собеседник агентства считает, что программа "Тебя ждут дома" является пропагандистской и разработана украинскими спецслужбами "исключительно для выполнения собственных задач, направленных против жителей Донбасса"."Тебя ждут дома" - программа Службы безопасности Украины. Она стартовала в 2015 году. В рамках программы осуществляются меры по возвращению граждан из самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a> и ЛНР на подконтрольную Киеву территорию и освобождение их от уголовной ответственности.
https://ria.ru/20200924/donbass-1577718882.html
https://ria.ru/20200921/diversanty-1577569628.html
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донецкая народная республика
киев
украина
РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, киев, украина, в мире

ЛНР обвинила СБУ в попытке завербовать сотрудника Народной милиции

17:47 30.09.2020
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики обвинило Службу безопасности Украины в попытке завербовать сотрудника Народной милиции ЛНР.
"Спецслужбы Украины совершили очередную попытку вербовки военнослужащего Народной милиции ЛНР. Министерством государственной безопасности Луганской народной республики в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены данные сотрудников СБУ, пытавшихся совершить вербовочный подход к военнослужащему", - заявил РИА Новости представитель Центра по взаимодействию с общественностью министерства госбезопасности ЛНР.
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По его словам, в СБУ решили повлиять на сотрудника оборонного ведомства республики через мать, проживающую на подконтрольной Киеву территории, от женщины якобы потребовали убедить сына собирать и передавать агентам СБУ информацию о боевых позициях Народной милиции, кадровом составе.
"В обмен на предоставленную информацию женщине обещали включить сына в программу "Тебя ждут дома". При этом в случае отказа украинские силовики пригрозили расправиться с родным братом военнослужащего ЛНР, который проходит службу в рядах ВСУ", - утверждает представитель МГБ.
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Собеседник агентства считает, что программа "Тебя ждут дома" является пропагандистской и разработана украинскими спецслужбами "исключительно для выполнения собственных задач, направленных против жителей Донбасса".
"Тебя ждут дома" - программа Службы безопасности Украины. Она стартовала в 2015 году. В рамках программы осуществляются меры по возвращению граждан из самопровозглашенных ДНР и ЛНР на подконтрольную Киеву территорию и освобождение их от уголовной ответственности.
 
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныКиевУкраинаВ мире
 
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