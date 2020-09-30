https://ria.ru/20200930/lnr-1578015962.html

ЛНР обвинила СБУ в попытке завербовать сотрудника Народной милиции

Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики обвинило Службу безопасности Украины в попытке завербовать сотрудника Народной... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T17:47

2020-09-30T17:47

2020-09-30T17:47

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

киев

украина

в мире

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<strong>ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости.</strong> Министерство госбезопасности самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республики</a> обвинило Службу безопасности <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> в попытке завербовать сотрудника Народной милиции ЛНР."Спецслужбы Украины совершили очередную попытку вербовки военнослужащего Народной милиции ЛНР. Министерством государственной безопасности Луганской народной республики в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены данные сотрудников <a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_bezopasnosti_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">СБУ</a>, пытавшихся совершить вербовочный подход к военнослужащему", - заявил РИА Новости представитель Центра по взаимодействию с общественностью министерства госбезопасности ЛНР.По его словам, в СБУ решили повлиять на сотрудника оборонного ведомства республики через мать, проживающую на подконтрольной <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеву</a> территории, от женщины якобы потребовали убедить сына собирать и передавать агентам СБУ информацию о боевых позициях Народной милиции, кадровом составе."В обмен на предоставленную информацию женщине обещали включить сына в программу "Тебя ждут дома". При этом в случае отказа украинские силовики пригрозили расправиться с родным братом военнослужащего ЛНР, который проходит службу в рядах <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">ВСУ</a>", - утверждает представитель МГБ.Собеседник агентства считает, что программа "Тебя ждут дома" является пропагандистской и разработана украинскими спецслужбами "исключительно для выполнения собственных задач, направленных против жителей Донбасса"."Тебя ждут дома" - программа Службы безопасности Украины. Она стартовала в 2015 году. В рамках программы осуществляются меры по возвращению граждан из самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a> и ЛНР на подконтрольную Киеву территорию и освобождение их от уголовной ответственности.

https://ria.ru/20200924/donbass-1577718882.html

https://ria.ru/20200921/diversanty-1577569628.html

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донецкая народная республика

киев

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, киев, украина, в мире