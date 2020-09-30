https://ria.ru/20200930/lesozagotovka-1577983782.html

Путин предложил конфисковать технику у хозяев без прав на лесозаготовку

Заготовительная техника компаний, не имеющих права на хозяйственное использование леса, не должна находиться на лесных участках, необходимо подумать над... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T10:46

2020-09-30T10:46

2020-09-30T10:46

владимир путин

владимир колокольцев

общество

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Заготовительная техника компаний, не имеющих права на хозяйственное использование леса, не должна находиться на лесных участках, необходимо подумать над возможностью ее конфискации, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Считаю, что пора установить жесткий, однозначный принцип. А именно: если у компании или предпринимателя нет права на хозяйственное использование леса, то и находиться на лесных участках с заготовительной техникой им должно быть запрещено", - сказал Путин на совещании о развитии и декриминализации лесного комплекса."Надо подумать над предложением Владимира Александровича (<a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Kolokolcev/" target="_blank" data-auto="true">Колокольцева</a> - ред.) по поводу изъятия этой техники, ее конфискации", - добавил он.

https://ria.ru/20200930/vyrubka-1577983114.html

iga912 Сдается в следующем году пожаров будет значительно меньше 11

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, владимир колокольцев, общество