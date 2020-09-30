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Путин предложил конфисковать технику у хозяев без прав на лесозаготовку
Заготовительная техника компаний, не имеющих права на хозяйственное использование леса, не должна находиться на лесных участках, необходимо подумать над... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T10:46
2020-09-30T10:46
владимир путин
владимир колокольцев
общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Заготовительная техника компаний, не имеющих права на хозяйственное использование леса, не должна находиться на лесных участках, необходимо подумать над возможностью ее конфискации, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Считаю, что пора установить жесткий, однозначный принцип. А именно: если у компании или предпринимателя нет права на хозяйственное использование леса, то и находиться на лесных участках с заготовительной техникой им должно быть запрещено", - сказал Путин на совещании о развитии и декриминализации лесного комплекса."Надо подумать над предложением Владимира Александровича (<a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Kolokolcev/" target="_blank" data-auto="true">Колокольцева</a> - ред.) по поводу изъятия этой техники, ее конфискации", - добавил он.
https://ria.ru/20200930/vyrubka-1577983114.html
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РИА Новости
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владимир путин, владимир колокольцев, общество

Путин предложил конфисковать технику у хозяев без прав на лесозаготовку

10:46 30.09.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание о развитии и декриминализации лесного комплекса
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание о развитии и декриминализации лесного комплекса - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Заготовительная техника компаний, не имеющих права на хозяйственное использование леса, не должна находиться на лесных участках, необходимо подумать над возможностью ее конфискации, заявил президент России Владимир Путин.
"Считаю, что пора установить жесткий, однозначный принцип. А именно: если у компании или предпринимателя нет права на хозяйственное использование леса, то и находиться на лесных участках с заготовительной техникой им должно быть запрещено", - сказал Путин на совещании о развитии и декриминализации лесного комплекса.
"Надо подумать над предложением Владимира Александровича (Колокольцева - ред.) по поводу изъятия этой техники, ее конфискации", - добавил он.
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