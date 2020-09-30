https://ria.ru/20200930/lesoustroystvo-1577981440.html

Путин призвал реформировать систему лесоустройства

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости реформировать систему лесоустройства, контроля за лесами, при этом четко разграничить полномочия федеральных, РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T10:12

2020-09-30T10:12

2020-09-30T10:36

безопасность

общество

владимир путин

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил о необходимости реформировать систему лесоустройства, контроля за лесами, при этом четко разграничить полномочия федеральных, региональных и местных органов власти в этой сфере."Нужно дополнительно настроить механизмы управления и контроля за лесами, полностью с этим согласен, сегодня тоже об этом говорили, прежде всего реформировать систему лесоустройства как основу для учёта, планирования, инвентаризации и оценки лесов, чётко разграничив полномочия федеральных, региональных и местных органов власти", - заявил Путин на совещании о развитии и декриминализации лесного комплекса.

https://ria.ru/20200930/vyrubka-1577983114.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, общество, владимир путин