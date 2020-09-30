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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200930/kurs-1577993888.html
Официальный курс евро на четверг снизился на 59 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на четверг, снизился на 59,35 копейки, до 92,4302 рубля, курс доллара — на 89,98 копейки, до 78,7847 рубля,... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T12:57
2020-09-30T23:49
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на четверг, снизился на 59,35 копейки, до 92,4302 рубля, курс доллара — на 89,98 копейки, до 78,7847 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 76,19 копейки, составив 84,9252 рубля.
https://ria.ru/20200903/rubl-1576644481.html
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РИА Новости
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Новости
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на четверг снизился на 59 копеек

12:57 30.09.2020 (обновлено: 23:49 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на четверг, снизился на 59,35 копейки, до 92,4302 рубля, курс доллара — на 89,98 копейки, до 78,7847 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 76,19 копейки, составив 84,9252 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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