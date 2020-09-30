https://ria.ru/20200930/kurs-1577993888.html

Официальный курс евро на четверг снизился на 59 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на четверг, снизился на 59,35 копейки, до 92,4302 рубля, курс доллара — на 89,98 копейки, до 78,7847 рубля,... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T12:57

2020-09-30T12:57

2020-09-30T23:49

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на четверг, снизился на 59,35 копейки, до 92,4302 рубля, курс доллара — на 89,98 копейки, до 78,7847 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 76,19 копейки, составив 84,9252 рубля.

https://ria.ru/20200903/rubl-1576644481.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика