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Умер автор песен Элвиса Пресли Мак Дэвис
Американский певец, композитор и актер Мак Дэвис, написавший ряд известных композиций для Элвиса Пресли, скончался в возрасте 78 лет, сообщает Ассоциация музыки РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T11:36
2020-09-30T11:36
культура
элвис пресли
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Американский певец, композитор и актер Мак Дэвис, написавший ряд известных композиций для <a href="http://ria.ru/person_EHlvis_Presli/" target="_blank" data-auto="true">Элвиса Пресли</a>, скончался в возрасте 78 лет, сообщает Ассоциация музыки кантри."Мы глубоко сожалеем об уходе из жизни легендарного певца, автора песен и бывшего ведущего (церемонии - ред.) CMA Awards Мак Дэвиса. Выражаем свои искренние соболезнования его семье и друзьям в это непростое время", - говорится в сообщении ассоциации в <a href="https://twitter.com/countrymusic" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Издание Tennessean отмечает, что ранее менеджер Дэвиса сообщил, что актер серьезно болен и недавно ему сделали операцию на сердце.Сотрудничество Дэвиса с Элвисом Пресли началось в конце 60-х годов прошлого века. Среди наиболее известных песен, написанных для Пресли, композиции A Little Less Conversation, Memories, In The Ghetto и Don't Cry, Daddy.Впоследствии Мак Дэвис начал собственную карьеру исполнителя, прославившись благодаря таким кантри-песням как Baby Don't Get Hooked On Me, Naughty Girl, It's Hard to Be Humble. В конце 70-х годов XX века состоялся дебют Мак Дэвиса в кино: он появился в комедийной драме "Северный Даллас Сорок", сыграв одну из главных ролей. Актер продолжил сниматься в фильмах и сериалах, часто играя небольшие эпизодические роли.Мак Дэвис является членом американского Зала славы авторов песен.
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элвис пресли, сша

Умер автор песен Элвиса Пресли Мак Дэвис

11:36 30.09.2020
 
© AP Photo / Jack PlunkettАмериканский певец, композитор и актер Мак Дэвис
Американский певец, композитор и актер Мак Дэвис - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© AP Photo / Jack Plunkett
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Американский певец, композитор и актер Мак Дэвис, написавший ряд известных композиций для Элвиса Пресли, скончался в возрасте 78 лет, сообщает Ассоциация музыки кантри.
"Мы глубоко сожалеем об уходе из жизни легендарного певца, автора песен и бывшего ведущего (церемонии - ред.) CMA Awards Мак Дэвиса. Выражаем свои искренние соболезнования его семье и друзьям в это непростое время", - говорится в сообщении ассоциации в Twitter.
Издание Tennessean отмечает, что ранее менеджер Дэвиса сообщил, что актер серьезно болен и недавно ему сделали операцию на сердце.
Сотрудничество Дэвиса с Элвисом Пресли началось в конце 60-х годов прошлого века. Среди наиболее известных песен, написанных для Пресли, композиции A Little Less Conversation, Memories, In The Ghetto и Don't Cry, Daddy.
Впоследствии Мак Дэвис начал собственную карьеру исполнителя, прославившись благодаря таким кантри-песням как Baby Don't Get Hooked On Me, Naughty Girl, It's Hard to Be Humble. В конце 70-х годов XX века состоялся дебют Мак Дэвиса в кино: он появился в комедийной драме "Северный Даллас Сорок", сыграв одну из главных ролей. Актер продолжил сниматься в фильмах и сериалах, часто играя небольшие эпизодические роли.
Мак Дэвис является членом американского Зала славы авторов песен.
 
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КультураЭлвис ПреслиСША
 
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