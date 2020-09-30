https://ria.ru/20200930/kuban-1577995805.html

Фонд развития промышленности Кубани увеличили на 500 миллионов рублей

Фонд развития промышленности Краснодарского края докапитализирован на 500 миллионов рублей, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона (ЗСК). РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T13:17

2020-09-30T13:17

2020-09-30T13:18

краснодарский край

вениамин кондратьев

краснодарский край

экономика

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<strong>КРАСНОДАР, 30 сен - РИА Новости.</strong> Фонд развития промышленности <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> докапитализирован на 500 миллионов рублей, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона (ЗСК).Уточняется, что постановление о внесении изменений в госпрограмму "Развитие промышленности Краснодарского края" в ходе очередной сессии рассмотрели депутаты ЗСК."Проектом предусмотрено поэтапное внесение изменений в госпрограмму. В частности, в рамках второго этапа предлагается дополнительно направить 500 миллионов рублей на обеспечение уставной деятельности Фонда развития промышленности. При этом предлагается увеличить количество предприятий, получивших поддержку в 2020 году", - говорится в сообщении.Как отметил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a>, создание Фонда и его докапитализация позволили сохранить темпы роста отрасли. "Сегодня промышленность показывает хорошую динамику. Это свидетельство того, что мы не ошиблись, расставляя приоритеты. Мы добавляем Фонду 500 миллионов рублей и можем себе это позволить, потому что экономика края чувствует себя устойчиво", - прокомментировал губернатор.По словам спикера ЗСК Юрия Бурлачко, "поддержка и развитие промышленности – один из ключевых приоритетов для краевой власти". "Ситуацию в отрасли мы постоянно держим на контроле, стараемся создавать правовые предпосылки для ее устойчивого роста. Сегодня, когда вся кубанская экономика преодолевает последствия пандемии коронавируса, такая помощь нашим промпредприятиям особенно необходима", - приводятся в сообщении слова спикера ЗСК.Региональный фонд развития промышленности (ФРП) был запущен в 2018 году по инициативе губернатора края. Сегодня ФРП края имеет широкую линейку различных программ финансирования по 12 направлениям – девять собственных программ и три с софинансированием федерального Фонда развития промышленности.За 2018-2020 годы фонд заключил 80 договоров заемного финансирования на сумму более 1,6 миллиарда рублей. На момент создания краевого ФРП его объем составлял 500 миллионов рублей, в 2019 году он был докапитализирован до 1,5 миллиарда рублей. В течение трех лет фонд планируется докапитализировать до 5 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20200925/zhkkh-1577792211.html

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краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика