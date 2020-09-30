https://ria.ru/20200930/kreditovanie-1577982770.html

Путин поручил запустить льготное кредитование переработки древесины

Президент России Владимир Путин поручил запустить с 2021 года льготные кредиты для малого и среднего бизнеса на переоборудование производств и создание... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T10:29

2020-09-30T10:29

2020-09-30T10:29

фонд развития промышленности

владимир путин

экономика

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил запустить с 2021 года льготные кредиты для малого и среднего бизнеса на переоборудование производств и создание мощностей для глубокой переработки древесины."Речь идет о льготных кредитах на переоборудование производств и создание мощностей по глубокой переработке древесины", - сказал Путин на совещании о развитии и декриминализации лесного комплекса, стенограмма которого опубликована на сайте Кремля.По его словам, специальная программа модернизации для предприятий малого и среднего бизнеса будет запущена на базе <a href="http://ria.ru/organization_Fond_razvitija_promyshlennosti/" target="_blank" data-auto="true">Фонда развития промышленности</a>."Такая программа должна стартовать уже с 1 января будущего года. Прошу предусмотреть необходимое финансирование для этого. Знаю, что работа над бюджетом в целом закончена, но это нужно обязательно иметь в виду", - поручил президент.

https://ria.ru/20200623/1573380012.html

https://ria.ru/20200930/drevesina-1577982056.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд развития промышленности, владимир путин, экономика