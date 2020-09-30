Космические новости в фотографиях, сентябрь 2020 года
Космический телескоп "Хаббл" запечатлел мощный шторм в северных широтах Юпитера. За шлейфом урагана тянутся темные сгустки, закрученные против часовой стрелки. Ученые считают, что это может быть началом формирования нового атмосферного вихря, подобного Большому Красному Пятну.
Космический телескоп "Хаббл" запечатлел мощный шторм в северных широтах Юпитера. За шлейфом урагана тянутся темные сгустки, закрученные против часовой стрелки. Ученые считают, что это может быть началом формирования нового атмосферного вихря, подобного Большому Красному Пятну.
Вид на Землю с борта Международной космической станции.
Спиральная галактика с перемычкой NGC 2835 в созвездии Гидры напоминает "зловещее око" в космосе. Виной тому — узоры, создаваемые ее спиральными рукавами.
Спиральная галактика с перемычкой NGC 2835 в созвездии Гидры напоминает "зловещее око" в космосе. Виной тому — узоры, создаваемые ее спиральными рукавами.
Грузовой корабль "Прогресс", пристыкованный к Международной космической станции.
Грузовой корабль "Прогресс", пристыкованный к Международной космической станции.
НАСА показало завораживающий кадр из далекого космоса. Может показаться, что галактики в скоплении Abell 2744 расположены рядом друг с другом, но на самом деле они разделены миллионами световых лет.
НАСА показало завораживающий кадр из далекого космоса. Может показаться, что галактики в скоплении Abell 2744 расположены рядом друг с другом, но на самом деле они разделены миллионами световых лет.
Вид на тайфун "Хайшен", ударивший по Приморью, с борта МКС.
"Хаббл" передал на Землю эффектное изображение разноцветного шарового скопления NGC 1805 в созвездии Золотой Рыбы.
"Хаббл" передал на Землю эффектное изображение разноцветного шарового скопления NGC 1805 в созвездии Золотой Рыбы.
Луна, сфотографированная из иллюминатора Международной космической станции.
Луна, сфотографированная из иллюминатора Международной космической станции.
Ночное небо и Большая Медведица с борта МКС.
Спиральная галактика NGC 5585 в созвездии Большой Медведицы куда больше, чем кажется. Звезды и газовые облака, видимые на снимке, составляют лишь небольшую ее часть. Остальное — темная материя, разглядеть которую нельзя.
Спиральная галактика NGC 5585 в созвездии Большой Медведицы куда больше, чем кажется. Звезды и газовые облака, видимые на снимке, составляют лишь небольшую ее часть. Остальное — темная материя, разглядеть которую нельзя.
Мы знаем его как романтический остров с белоснежными домиками у моря. А так Санторини, или Тира, выглядит из космоса.
Мы знаем его как романтический остров с белоснежными домиками у моря. А так Санторини, или Тира, выглядит из космоса.
Орбиту Международной космической станции экстренно скорректировали, чтобы избежать возможного столкновения с космическим мусором.
Орбиту Международной космической станции экстренно скорректировали, чтобы избежать возможного столкновения с космическим мусором.