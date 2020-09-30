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Космические новости в фотографиях, сентябрь 2020 года
Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой галерее — космические открытия сентября. РИА Новости, 30.09.2020
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космос
юпитер
космос - риа наука
хаббл
наса
прогресс (космический корабль)
фото
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой галерее — космические открытия сентября.
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космос
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РИА Новости
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космос, юпитер, космос - риа наука, хаббл, наса, прогресс (космический корабль), фото, фото

Космические новости в фотографиях, сентябрь 2020 года

11:00 30.09.2020 (обновлено: 18:29 30.09.2020)
 
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой галерее — космические открытия сентября.
© NASA

Космический телескоп "Хаббл" запечатлел мощный шторм в северных широтах Юпитера. За шлейфом урагана тянутся темные сгустки, закрученные против часовой стрелки. Ученые считают, что это может быть началом формирования нового атмосферного вихря, подобного Большому Красному Пятну.

Юпитер сфотографированный космическим телескопом НАСА Хаббл
1 из 12

Космический телескоп "Хаббл" запечатлел мощный шторм в северных широтах Юпитера. За шлейфом урагана тянутся темные сгустки, закрученные против часовой стрелки. Ученые считают, что это может быть началом формирования нового атмосферного вихря, подобного Большому Красному Пятну.

© NASA
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер

Вид на Землю с борта Международной космической станции.

Вид на Землю с борта МКС
2 из 12

Вид на Землю с борта Международной космической станции.

© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
CC BY 4.0 / ESA/Hubble & NASA, J. Lee, and the PHANGS-HST Team Acknowledgement: Judy Schmidt (Geckzilla) /

Спиральная галактика с перемычкой NGC 2835 в созвездии Гидры напоминает "зловещее око" в космосе. Виной тому — узоры, создаваемые ее спиральными рукавами.

Спиральная галактика с перемычкой (SBc) NGC 2835 в созвездии Гидра
3 из 12

Спиральная галактика с перемычкой NGC 2835 в созвездии Гидры напоминает "зловещее око" в космосе. Виной тому — узоры, создаваемые ее спиральными рукавами.

CC BY 4.0 / ESA/Hubble & NASA, J. Lee, and the PHANGS-HST Team Acknowledgement: Judy Schmidt (Geckzilla) /
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер

Грузовой корабль "Прогресс", пристыкованный к Международной космической станции.

Грузовой корабль Прогресс пристыкованный к Международной космической станции
4 из 12

Грузовой корабль "Прогресс", пристыкованный к Международной космической станции.

© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
© NASA/CXC; Optical: NASA/STScI

НАСА показало завораживающий кадр из далекого космоса. Может показаться, что галактики в скоплении Abell 2744 расположены рядом друг с другом, но на самом деле они разделены миллионами световых лет.

Скопления галактик Abell 2744
5 из 12

НАСА показало завораживающий кадр из далекого космоса. Может показаться, что галактики в скоплении Abell 2744 расположены рядом друг с другом, но на самом деле они разделены миллионами световых лет.

© NASA/CXC; Optical: NASA/STScI
© NASA / Chris Cassidy

Вид на тайфун "Хайшен", ударивший по Приморью, с борта МКС.

Тайфун Хайшен с борта МКС
6 из 12

Вид на тайфун "Хайшен", ударивший по Приморью, с борта МКС.

© NASA / Chris Cassidy
© ESA/Hubble & NASA, J. Kalirai

"Хаббл" передал на Землю эффектное изображение разноцветного шарового скопления NGC 1805 в созвездии Золотой Рыбы.

Рассеянное скопление NGC 1805 в созвездии Золотая Рыба
7 из 12

"Хаббл" передал на Землю эффектное изображение разноцветного шарового скопления NGC 1805 в созвездии Золотой Рыбы.

© ESA/Hubble & NASA, J. Kalirai
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер

Луна, сфотографированная из иллюминатора Международной космической станции.

Луна из иллюминатора Международной космической станции
8 из 12

Луна, сфотографированная из иллюминатора Международной космической станции.

© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер

Ночное небо и Большая Медведица с борта МКС.

Ночное небо и Большая Медведица с борта МКС
9 из 12

Ночное небо и Большая Медведица с борта МКС.

© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
CC BY 4.0 / ESA/Hubble & NASA, R. Tully /

Спиральная галактика NGC 5585 в созвездии Большой Медведицы куда больше, чем кажется. Звезды и газовые облака, видимые на снимке, составляют лишь небольшую ее часть. Остальное — темная материя, разглядеть которую нельзя.

Спиральная галактика NGC 5585 в созвездии Большая Медведица
10 из 12

Спиральная галактика NGC 5585 в созвездии Большой Медведицы куда больше, чем кажется. Звезды и газовые облака, видимые на снимке, составляют лишь небольшую ее часть. Остальное — темная материя, разглядеть которую нельзя.

CC BY 4.0 / ESA/Hubble & NASA, R. Tully /
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер

Мы знаем его как романтический остров с белоснежными домиками у моря. А так Санторини, или Тира, выглядит из космоса.

Вулканический остров в Эгейском море — Тира, также известный как Санторини с борта МКС
11 из 12

Мы знаем его как романтический остров с белоснежными домиками у моря. А так Санторини, или Тира, выглядит из космоса.

© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер

Орбиту Международной космической станции экстренно скорректировали, чтобы избежать возможного столкновения с космическим мусором.

Грузовой корабль Прогресс пристыкованный к Международной космической станции
12 из 12

Орбиту Международной космической станции экстренно скорректировали, чтобы избежать возможного столкновения с космическим мусором.

© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
 
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КосмосЮпитерКосмос - РИА НаукаХабблНАСАПрогресс (космический корабль)Фото
 
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