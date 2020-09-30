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В Сербии изобрели серебряную маску для защиты от коронавируса
Сербские компании создали инновационную маску для защиты от COVID-19 с использованием серебра, разработка появится на рынке в середине октября, сообщила... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T14:42
2020-09-30T14:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сербия
в мире
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<strong>БЕЛГРАД, 30 сен – РИА Новости.</strong> Сербские компании создали инновационную маску для защиты от COVID-19 с использованием серебра, разработка появится на рынке в середине октября, сообщила Торгово-промышленная палата (ТПП) страны.Инновация стала результатом сотрудничества двух крупных сербских предприятий – Koloid и Galenika farmacija."Серебряная маска производится с применением современных нанотехнологий, причем ионы серебра и цеолит (минерал) методом ультразвуковой ионизации интегрируются в ткань, что представляет собой дополнительный уровень защиты. Маска будет производиться в размерах для взрослых и детей и станет доступна на рынке с середины октября", - заявила ТПП <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a>.По последним данным минздрава Сербии с начала пандемии в стране выявлены 33 479 больных COVID-19, скончались 749 человек, в последнее время показатели заболеваемости и смертности снижаются. С понедельника на вторник диагноз был подтвержден у 65 человек, скончался один пациент.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, сербия, в мире

В Сербии изобрели серебряную маску для защиты от коронавируса

14:42 30.09.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка покупает медицинскую маску в аптеке
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БЕЛГРАД, 30 сен – РИА Новости. Сербские компании создали инновационную маску для защиты от COVID-19 с использованием серебра, разработка появится на рынке в середине октября, сообщила Торгово-промышленная палата (ТПП) страны.
Инновация стала результатом сотрудничества двух крупных сербских предприятий – Koloid и Galenika farmacija.
"Серебряная маска производится с применением современных нанотехнологий, причем ионы серебра и цеолит (минерал) методом ультразвуковой ионизации интегрируются в ткань, что представляет собой дополнительный уровень защиты. Маска будет производиться в размерах для взрослых и детей и станет доступна на рынке с середины октября", - заявила ТПП Сербии.
По последним данным минздрава Сербии с начала пандемии в стране выявлены 33 479 больных COVID-19, скончались 749 человек, в последнее время показатели заболеваемости и смертности снижаются. С понедельника на вторник диагноз был подтвержден у 65 человек, скончался один пациент.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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