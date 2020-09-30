https://ria.ru/20200930/koronavirus-1578002100.html

В Сербии изобрели серебряную маску для защиты от коронавируса

Сербские компании создали инновационную маску для защиты от COVID-19 с использованием серебра, разработка появится на рынке в середине октября, сообщила... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T14:42

2020-09-30T14:42

2020-09-30T14:42

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сербия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570742346_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d24495fd028a03cc34b2364849cdc082.jpg

<strong>БЕЛГРАД, 30 сен – РИА Новости.</strong> Сербские компании создали инновационную маску для защиты от COVID-19 с использованием серебра, разработка появится на рынке в середине октября, сообщила Торгово-промышленная палата (ТПП) страны.Инновация стала результатом сотрудничества двух крупных сербских предприятий – Koloid и Galenika farmacija."Серебряная маска производится с применением современных нанотехнологий, причем ионы серебра и цеолит (минерал) методом ультразвуковой ионизации интегрируются в ткань, что представляет собой дополнительный уровень защиты. Маска будет производиться в размерах для взрослых и детей и станет доступна на рынке с середины октября", - заявила ТПП <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a>.По последним данным минздрава Сербии с начала пандемии в стране выявлены 33 479 больных COVID-19, скончались 749 человек, в последнее время показатели заболеваемости и смертности снижаются. С понедельника на вторник диагноз был подтвержден у 65 человек, скончался один пациент.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

2

сербия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, сербия, в мире