https://ria.ru/20200930/koronavirus-1577994064.html

Песков прокомментировал идею о двухнедельных каникулах во всех школах

Губернаторы принимают решения по борьбе с коронавирусом в рамках особых полномочий, им на месте виднее, следует ли отправлять школьников на двухнедельные... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T12:58

2020-09-30T12:58

2020-09-30T12:58

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

дмитрий песков

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Губернаторы принимают решения по борьбе с коронавирусом в рамках особых полномочий, им на месте виднее, следует ли отправлять школьников на двухнедельные каникулы по примеру <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, заявил пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> установил для школьников каникулы с 5 по 18 октября включительно, соответствующий указ опубликован на сайте главы города."Ну, понимаете, это же не Кремль должен видеть необходимость, видят ее и принимают соответствующие решения главы регионов в рамках тех особых полномочий, которыми они обладают… Каждому губернатору на месте виднее", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, видит ли Кремль необходимость в уходе всех школ регионов на двухнедельные каникулы, как это сделали в Москве.Представитель Кремля отметил, что Собянин принял эффективные меры, установив для московских школьников двухнедельные каникулы. "Москва задает стандарты в борьбе с коронавирусом и выработке всех методик", - сказал Песков.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200929/kanikuly-1577948489.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, дмитрий песков, москва, общество