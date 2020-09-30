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https://ria.ru/20200930/koronavirus-1577987171.html
В России служебных собак будут учить определять COVID-19
Роспотребнадзор совместно с "Аэрофлотом" и Национальным медико-хирургическим Центром имени Пирогова начали проект по разработке способа определения COVID-19 с... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T11:33
2020-09-30T21:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
аэрофлот
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзор</a> совместно с "<a href="https://ria.ru/organization_Aehroflot" target="_blank">Аэрофлотом</a>" и Национальным медико-хирургическим Центром имени Пирогова начали проект по разработке способа определения COVID-19 с помощью собак, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Кинологическая служба "Аэрофлота" начала тренировки служебных собак, уточнили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что специальный отряд собак начал работу в аэропорту Хельсинки, они будут по запаху определять наличие коронавирусной инфекции у пассажиров.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, аэрофлот, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России служебных собак будут учить определять COVID-19

11:33 30.09.2020 (обновлено: 21:37 30.09.2020)
 
CC0 / skeeze / Австралийская овчарка
Австралийская овчарка - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
CC0 / skeeze /
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор совместно с "Аэрофлотом" и Национальным медико-хирургическим Центром имени Пирогова начали проект по разработке способа определения COVID-19 с помощью собак, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" совместно с ПАО "Аэрофлот" и ФГБУ "Национальный медико-хирургический Центр имени Н. И. Пирогова" проводится исследовательский проект по разработке способа неинвазивной экспресс-идентификации носителей новой коронавирусной инфекции с использованием собак", - говорится в сообщении.

Кинологическая служба "Аэрофлота" начала тренировки служебных собак, уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что специальный отряд собак начал работу в аэропорту Хельсинки, они будут по запаху определять наличие коронавирусной инфекции у пассажиров.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Главв Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАэрофлотФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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