https://ria.ru/20200930/koronavirus-1577987171.html

В России служебных собак будут учить определять COVID-19

Роспотребнадзор совместно с "Аэрофлотом" и Национальным медико-хирургическим Центром имени Пирогова начали проект по разработке способа определения COVID-19 с... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T11:33

2020-09-30T11:33

2020-09-30T21:37

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

аэрофлот

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзор</a> совместно с "<a href="https://ria.ru/organization_Aehroflot" target="_blank">Аэрофлотом</a>" и Национальным медико-хирургическим Центром имени Пирогова начали проект по разработке способа определения COVID-19 с помощью собак, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Кинологическая служба "Аэрофлота" начала тренировки служебных собак, уточнили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что специальный отряд собак начал работу в аэропорту Хельсинки, они будут по запаху определять наличие коронавирусной инфекции у пассажиров.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200930/ogranicheniya-1577981966.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, аэрофлот, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество