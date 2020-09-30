https://ria.ru/20200930/koronavirus-1577985517.html

Попова призвала переболевших COVID-19 защищать органы дыхания

Главный вопрос сегодняшнего дня – как долго сохраняется иммунитет и насколько он стойкий, защищать органы дыхания во время пандемии должны все люди, и... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T11:12

2020-09-30T11:12

2020-09-30T11:12

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Главный вопрос сегодняшнего дня – как долго сохраняется иммунитет и насколько он стойкий, защищать органы дыхания во время пандемии должны все люди, и переболевшие тоже, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Главный вопрос сегодняшнего дня – как долго сохраняется иммунитет, насколько он стойкий. Пока идут наблюдения, но вместе с тем, я абсолютно в этом уверена, что сегодня защищать органы дыхания должны все – и переболевшие, и не переболевшие. Мы уже очень много знаем о вирусе, но еще далеко не все, поэтому сегодня нужно поберечь и себя, и близких, и независимо от того, есть у вас антитела или нет у вас антител, нужно защищать себя", - сказала Попова в интервью <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество