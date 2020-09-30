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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200930/koronavirus-1577982630.html
Попова призвала делать тесты на коронавирус не чаще раза в неделю
Смысл контролировать наличие вируса и проходить тестирование на COVID раз в неделю есть только, если человек соблюдает все правила профилактики и защиты, ... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T10:28
2020-09-30T10:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Смысл контролировать наличие вируса и проходить тестирование на COVID раз в неделю есть только, если человек соблюдает все правила профилактики и защиты,&nbsp; заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Чтобы имело смысл проверяться на коронавирус, нужно соблюдать все правила, вот это очень важно. Если ходить без маски, если ездить в общественном транспорте без маски, если вечером была прекрасная вечеринка с большим количеством людей, то этом можно делать каждый день и можно пропустить прекрасный момент, когда вирус возникнет. То есть есть смысл контролировать наличие коронавируса только тогда, когда вы соблюдаете правила. Тогда это можно делать раз в неделю, с учетом того, что 14 дней - это инкубационный период", - сказала Попова в интервью <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank">НТВ</a>.По ее словам, такая регулярность "была бы неплоха", но главное - это не тест, а это постоянная защита себя от вируса.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова призвала делать тесты на коронавирус не чаще раза в неделю

10:28 30.09.2020 (обновлено: 10:58 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19
Экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Смысл контролировать наличие вируса и проходить тестирование на COVID раз в неделю есть только, если человек соблюдает все правила профилактики и защиты,  заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Чтобы имело смысл проверяться на коронавирус, нужно соблюдать все правила, вот это очень важно. Если ходить без маски, если ездить в общественном транспорте без маски, если вечером была прекрасная вечеринка с большим количеством людей, то этом можно делать каждый день и можно пропустить прекрасный момент, когда вирус возникнет. То есть есть смысл контролировать наличие коронавируса только тогда, когда вы соблюдаете правила. Тогда это можно делать раз в неделю, с учетом того, что 14 дней - это инкубационный период", - сказала Попова в интервью НТВ.
По ее словам, такая регулярность "была бы неплоха", но главное - это не тест, а это постоянная защита себя от вируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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