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Попова призвала сократить срок выполнения тестов на коронавирус
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости сократить срок выполнения тестов на коронавирус, так как четыре дня - это много. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T10:26
2020-09-30T10:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
в мире
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> заявила о необходимости сократить срок выполнения тестов на <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирус</a>, так как четыре дня - это много."Мы сегодня ставим задачу, чтобы результат теста пришел максимально быстро. Мы говорим четыре дня, три дня - уже много. Надо делать этот период короче", - сказала она в интервью <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, в мире

Попова призвала сократить срок выполнения тестов на коронавирус

10:26 30.09.2020 (обновлено: 10:46 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости сократить срок выполнения тестов на коронавирус, так как четыре дня - это много.
"Мы сегодня ставим задачу, чтобы результат теста пришел максимально быстро. Мы говорим четыре дня, три дня - уже много. Надо делать этот период короче", - сказала она в интервью НТВ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоВ мире
 
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