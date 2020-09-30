https://ria.ru/20200930/koronavirus-1577982376.html
Попова призвала сократить срок выполнения тестов на коронавирус
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости сократить срок выполнения тестов на коронавирус, так как четыре дня - это много. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T10:26
2020-09-30T10:26
2020-09-30T10:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
в мире
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> заявила о необходимости сократить срок выполнения тестов на <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирус</a>, так как четыре дня - это много."Мы сегодня ставим задачу, чтобы результат теста пришел максимально быстро. Мы говорим четыре дня, три дня - уже много. Надо делать этот период короче", - сказала она в интервью <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, в мире