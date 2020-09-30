https://ria.ru/20200930/koronavirus-1577982354.html

Попова назвала регион — лидер по числу людей с антителами к COVID-19

Половина протестированных в Калининградской области на антитела к коронавирусу показали иммунитет, этот регион — лидер, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T10:25

2020-09-30T10:25

2020-09-30T11:23

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

калининградская область

общество

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<strong>МОСКВА, 30 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Половина протестированных в <a href="http://ria.ru/location_Kaliningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калининградской области</a> на антитела к коронавирусу показали иммунитет, этот регион — лидер, заявила глава Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>.В то же время в Ленинградской области число людей с соответствующими титрами удвоилось — с 20 до 40 процентов.Несколько недель назад в четверке лидеров были Татарстан, Санкт-Петербург, Тульская и Тюменская области.Исследование на популяционный иммунитет проводится в 26 регионах. Первый этап начался с конца июня, сейчас, с конца августа, идет второй этап.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

калининградская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, калининградская область, общество