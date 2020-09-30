https://ria.ru/20200930/konservatsiya-1578021321.html

В Думе сравнили консервацию бесхозных церквей с "похоронными процедурами"

Запланированная массовая консервация бесхозных церквей-памятников культуры в России является своего рода "похоронными процедурами" для отечественной истории,... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T19:30

2020-09-30T19:30

2020-09-30T19:47

религия и мировоззрение

ольга любимова

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

сергей гаврилов

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<strong>МОСКВА, 30 сен – РИА Новости.</strong> Запланированная массовая консервация бесхозных церквей-памятников культуры в России является своего рода "похоронными процедурами" для отечественной истории, для возвращения жизни храмам, нужно возращение людей в села, заявил РИА Новости глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.Министр культуры РФ Ольга Любимова ранее сообщила, что Минкультуры за время изоляции проработало возможные варианты использования бюджетных средств для объектов культурного наследия, многие из которых находятся в неудовлетворительном состоянии, и создало новую программу, позволяющую реставрировать или консервировать до 50 таких объектов ежегодно. По информации ведомства, проект по проведению противоаварийных работ и консервации храмов-памятников был запущен совместно с Русской православной церковью."Исчезновение храмов – это не менее опасно, чем закрытие сельских школ, после которого жизнь в глубинке исчезает. На фоне массового вымирания населения страны, - в прошлом году убыль составила более 300 тысяч человек, - к сожалению, проявляется опасная тенденция уничтожения корней нашей цивилизации. Стране не хватает сил для возобновления жизни на селе и средств на реставрацию памятников. Мы теряем сотни памятников как светских, так и духовных из-за отсутствия средств на восстановление", - сказал Гаврилов, комментируя новый проект.Он обратил внимание на то, что к разрушению памятников культуры, в том числе монастырей и церквей, неизбежно ведут исчезновение деревень и уход населения. Для решения проблемы исчезновения деревень разработана государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий", напомнил Гаврилов. По его словам, необходимо направить основные усилия на решение демографических проблем, роста народонаселения в деревне, восстановление исторических, культурных и социальных традиций, создание комфортных условий для жизни и работы на селе, обеспечение сельской медицины."Возобновление жизни в деревнях позволит сохранить культурные памятники. А запланированная консервация церквей – это элементы похоронных процедур в отношении великой русской истории и наших корней", - отметил глава думского комитета.Также, по его мнению, целесообразно сформировать федеральную программу, направленную не на консервацию, а на восстановление наиболее значимых разрушающихся, ветхих или уже разрушенных храмов, выделив эти храмы в рамках отдельного федерального проекта."Это в свою очередь позволит возродить интерес к таким местам для посещения, позволит развить, в том числе, отдельные села, где эти объекты располагаются. В таких населенных пунктах впоследствии можно будет выделить объекты для проживания и переселить соотечественников из Прибалтики, Украины, Европы в рамках существующих программ переселения", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20200406/1569645246.html

https://realty.ria.ru/20200817/1575886054.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга любимова, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, сергей гаврилов