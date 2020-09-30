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Туризм
https://ria.ru/20200930/konkurs-1577903435.html
В Салехарде проходит полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства"
В Салехарде с 30 сентября по 2 октября проходит региональный полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства" – проекта президентской платформы "Россия – страна... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T19:48
2020-09-30T19:49
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<strong>МОСКВА, 29 сен —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. В Салехарде с 30 сентября по 2 октября проходит региональный полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.В течение этих дней участники будут решать индивидуальные и групповые аналитические задания, представлять свои проекты, а также участвовать в обучающих и коммуникационных мероприятиях с приглашенными экспертами. Все это позволит оценить их личностные и деловые качества.По результатам полуфинала, который называется "Арктика", определят тех, кто пройдет в финал. Он состоится в октябре (дату объявят позже).Победители конкурса получат в наставники знаменитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства и приглашение на стажировку и работу в ведущих компаниях и организациях. А также смогут выиграть образовательный сертификат и грант на реализацию своих проектов.Ранее полуфиналы "Мастеров гостеприимства" прошли в Сочи ("Олимпийский"), Туле ("Прогулка за пряником"), Пятигорске ("Горный воздух"), Самаре ("Волга-Волга"), Ялте ("Крымский мост") и Уфе ("От Урала до Поволжья") и Калининграде ("Балтика"). Завершающим станет состязание в Иркутске ("Транссиб"), даты которого еще уточняются.
https://ria.ru/20200917/konkurs-1577394822.html
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новости - туризм, ялта, уфа, пятигорск, самара, тула, сочи, иркутск, калининград

В Салехарде проходит полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства"

19:48 30.09.2020 (обновлено: 19:49 30.09.2020)
 
© Фото : пресс-служба конкурса "Мастера гостеприимства"Запуск пятигорского этапа конкурса "Мастера гостеприимства"
Запуск пятигорского этапа конкурса Мастера гостеприимства - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Фото : пресс-служба конкурса "Мастера гостеприимства"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Салехарде с 30 сентября по 2 октября проходит региональный полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
В течение этих дней участники будут решать индивидуальные и групповые аналитические задания, представлять свои проекты, а также участвовать в обучающих и коммуникационных мероприятиях с приглашенными экспертами. Все это позволит оценить их личностные и деловые качества.
По результатам полуфинала, который называется "Арктика", определят тех, кто пройдет в финал. Он состоится в октябре (дату объявят позже).
Победители конкурса получат в наставники знаменитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства и приглашение на стажировку и работу в ведущих компаниях и организациях. А также смогут выиграть образовательный сертификат и грант на реализацию своих проектов.
Ранее полуфиналы "Мастеров гостеприимства" прошли в Сочи ("Олимпийский"), Туле ("Прогулка за пряником"), Пятигорске ("Горный воздух"), Самаре ("Волга-Волга"), Ялте ("Крымский мост") и Уфе ("От Урала до Поволжья") и Калининграде ("Балтика"). Завершающим станет состязание в Иркутске ("Транссиб"), даты которого еще уточняются.
Открытие конкурса Мастера гостеприимства - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
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