https://ria.ru/20200930/konkurs-1577903435.html

В Салехарде проходит полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства"

В Салехарде с 30 сентября по 2 октября проходит региональный полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства" – проекта президентской платформы "Россия – страна... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T19:48

2020-09-30T19:48

2020-09-30T19:49

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<strong>МОСКВА, 29 сен —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. В Салехарде с 30 сентября по 2 октября проходит региональный полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.В течение этих дней участники будут решать индивидуальные и групповые аналитические задания, представлять свои проекты, а также участвовать в обучающих и коммуникационных мероприятиях с приглашенными экспертами. Все это позволит оценить их личностные и деловые качества.По результатам полуфинала, который называется "Арктика", определят тех, кто пройдет в финал. Он состоится в октябре (дату объявят позже).Победители конкурса получат в наставники знаменитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства и приглашение на стажировку и работу в ведущих компаниях и организациях. А также смогут выиграть образовательный сертификат и грант на реализацию своих проектов.Ранее полуфиналы "Мастеров гостеприимства" прошли в Сочи ("Олимпийский"), Туле ("Прогулка за пряником"), Пятигорске ("Горный воздух"), Самаре ("Волга-Волга"), Ялте ("Крымский мост") и Уфе ("От Урала до Поволжья") и Калининграде ("Балтика"). Завершающим станет состязание в Иркутске ("Транссиб"), даты которого еще уточняются.

https://ria.ru/20200917/konkurs-1577394822.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, ялта, уфа, пятигорск, самара, тула, сочи, иркутск, калининград