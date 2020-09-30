https://ria.ru/20200930/konkina-1578005204.html

Дочь актера Конкина попала на видео незадолго до смерти

Незадолго до смерти дочь актера Владимира Конкина София пошла в магазин за алкоголем. Запись с камер наблюдения опубликовала газета "Известия". РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T15:17

2020-09-30T15:17

2020-09-30T17:16

следственный комитет россии (ск рф)

владимир конкин

москва

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<strong>МОСКВА, 30 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Незадолго до смерти дочь актера <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Konkin/">Владимира Конкина</a> София пошла в магазин за алкоголем. Запись с камер наблюдения опубликовала газета <a href="https://iz.ru/">"Известия"</a>.На кассе ей пробили бутылку вина. После этого женщина покинула супермаркет, с собой у нее была спортивная сумка и рюкзак.Конкину госпитализировали 22 сентября из бассейна в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москве</a>. Медикам не удалось ее спасти, по предварительным данным, причиной гибели стало утопление. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".Накануне источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в крови Конкиной обнаружили алкоголь и снотворное.

https://ria.ru/20200929/konkina-1577961249.html

General2810 Задолбали уже! Кому это интересно? Кем была эта девушка? Это обычный человек, которого да - жалко. Но таких тысячи в день умирает. Хватит уже постить новости про неизвестных людей! 58

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), владимир конкин, москва