https://ria.ru/20200930/karabakh-1577992704.html

ОБСЕ попросили созвать срочное совещание по ситуации в Карабахе

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в письме Албании, председательствующей в ОБСЕ, попросил о внеочередном созыве постоянного совета организации для... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T12:44

2020-09-30T12:44

2020-09-30T12:44

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

зограб мнацаканян

майк помпео

никос дендиас

франция

азербайджан

армения

в мире

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<strong>АФИНЫ, 30 сен - РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел Греции <a href="http://ria.ru/person_Nikos_Dendias/" target="_blank" data-auto="true">Никос Дендиас</a> в письме Албании, председательствующей в ОБСЕ, попросил о внеочередном созыве постоянного совета организации для немедленного обсуждения эскалации ситуации в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба греческого МИД.Планируется также визит Дендиаса в Ереван, говорится в сообщении."Эскалация напряженности в Нагорном Карабахе серьезно сказывается на региональной стабильности, что подчеркнул министр иностранных дел во время недавней встречи с госсекретарем США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майком Помпео</a>", - говорится в сообщении.Греческая инициатива направлена ​​на проведение дебатов в ОБСЕ с участием двух заинтересованных сторон и рассмотрение всех возможных способов деэскалации кризиса. Целью остается безотлагательное возобновление переговоров в рамках Минской группы по мирному урегулированию спора, сообщил МИД."Вышеупомянутое письмо связано с готовностью Греции внести свой вклад в усилия по немедленной деэскалации кризиса. Готовностью, которую министр иностранных дел Никос Дендиас выразил своему армянскому коллеге <a href="http://ria.ru/person_Zograb_Mnacakanjan/" target="_blank" data-auto="true">Зограбу Мнацаканяну</a> в ходе недавнего телефонного разговора. В ходе беседы были подтверждены тесные узы дружбы между Грецией и Арменией. Завтра состоится новое общение с Мнацаканяном по видеоконференцсвязи", - говорится в сообщении."Греция убеждена, что разрешение кризиса возможно только мирным путем, путем переговоров, а не оружием. Греция не одобряет любое вмешательство третьей стороны, которое разжигает напряженность. В этом контексте Турция должна воздерживаться от действий и заявлений, которые двигаются в этом направлении", - говорится в сообщении.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности.

https://ria.ru/20200930/armeniya-1577977579.html

https://ria.ru/20200929/karabakh-1577946611.html

франция

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зограб мнацаканян, майк помпео, никос дендиас, франция, азербайджан, армения, в мире