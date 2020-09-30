Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200930/karabakh-1577992704.html
ОБСЕ попросили созвать срочное совещание по ситуации в Карабахе
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в письме Албании, председательствующей в ОБСЕ, попросил о внеочередном созыве постоянного совета организации для... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T12:44
2020-09-30T12:44
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
зограб мнацаканян
майк помпео
никос дендиас
франция
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577836467_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_1b8db3d1b31b6c2bec584fb8f451a5e3.jpg
<strong>АФИНЫ, 30 сен - РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел Греции <a href="http://ria.ru/person_Nikos_Dendias/" target="_blank" data-auto="true">Никос Дендиас</a> в письме Албании, председательствующей в ОБСЕ, попросил о внеочередном созыве постоянного совета организации для немедленного обсуждения эскалации ситуации в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба греческого МИД.Планируется также визит Дендиаса в Ереван, говорится в сообщении."Эскалация напряженности в Нагорном Карабахе серьезно сказывается на региональной стабильности, что подчеркнул министр иностранных дел во время недавней встречи с госсекретарем США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майком Помпео</a>", - говорится в сообщении.Греческая инициатива направлена ​​на проведение дебатов в ОБСЕ с участием двух заинтересованных сторон и рассмотрение всех возможных способов деэскалации кризиса. Целью остается безотлагательное возобновление переговоров в рамках Минской группы по мирному урегулированию спора, сообщил МИД."Вышеупомянутое письмо связано с готовностью Греции внести свой вклад в усилия по немедленной деэскалации кризиса. Готовностью, которую министр иностранных дел Никос Дендиас выразил своему армянскому коллеге <a href="http://ria.ru/person_Zograb_Mnacakanjan/" target="_blank" data-auto="true">Зограбу Мнацаканяну</a> в ходе недавнего телефонного разговора. В ходе беседы были подтверждены тесные узы дружбы между Грецией и Арменией. Завтра состоится новое общение с Мнацаканяном по видеоконференцсвязи", - говорится в сообщении."Греция убеждена, что разрешение кризиса возможно только мирным путем, путем переговоров, а не оружием. Греция не одобряет любое вмешательство третьей стороны, которое разжигает напряженность. В этом контексте Турция должна воздерживаться от действий и заявлений, которые двигаются в этом направлении", - говорится в сообщении.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности.
https://ria.ru/20200930/armeniya-1577977579.html
https://ria.ru/20200929/karabakh-1577946611.html
франция
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577836467_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_c5787fb49c1f742c0c11cb5ff968b808.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
зограб мнацаканян, майк помпео, никос дендиас, франция, азербайджан, армения, в мире

ОБСЕ попросили созвать срочное совещание по ситуации в Карабахе

12:44 30.09.2020
 
© РИА Новости / PAN Photo / Перейти в фотобанкВоеннослужащий на артиллерийской позиции в зоне карабахского конфликта
Военнослужащий на артиллерийской позиции в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / PAN Photo
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 30 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в письме Албании, председательствующей в ОБСЕ, попросил о внеочередном созыве постоянного совета организации для немедленного обсуждения эскалации ситуации в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба греческого МИД.
Планируется также визит Дендиаса в Ереван, говорится в сообщении.
"Эскалация напряженности в Нагорном Карабахе серьезно сказывается на региональной стабильности, что подчеркнул министр иностранных дел во время недавней встречи с госсекретарем США Майком Помпео", - говорится в сообщении.
Греческая инициатива направлена ​​на проведение дебатов в ОБСЕ с участием двух заинтересованных сторон и рассмотрение всех возможных способов деэскалации кризиса. Целью остается безотлагательное возобновление переговоров в рамках Минской группы по мирному урегулированию спора, сообщил МИД.
Военнослужащий стреляет из артиллерийского орудия во время боя с азербайджанскими силами в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
Вчера, 08:13Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Армения не рассматривает вопрос о вводе миротворцев в Карабах
"Вышеупомянутое письмо связано с готовностью Греции внести свой вклад в усилия по немедленной деэскалации кризиса. Готовностью, которую министр иностранных дел Никос Дендиас выразил своему армянскому коллеге Зограбу Мнацаканяну в ходе недавнего телефонного разговора. В ходе беседы были подтверждены тесные узы дружбы между Грецией и Арменией. Завтра состоится новое общение с Мнацаканяном по видеоконференцсвязи", - говорится в сообщении.
"Греция убеждена, что разрешение кризиса возможно только мирным путем, путем переговоров, а не оружием. Греция не одобряет любое вмешательство третьей стороны, которое разжигает напряженность. В этом контексте Турция должна воздерживаться от действий и заявлений, которые двигаются в этом направлении", - говорится в сообщении.
Военная техника армии Армении - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 14:43Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Баку пригрозили уничтожить армянские С-300, выдвигающиеся в Карабах
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.
 
Обсудить0
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаЗограб МнацаканянМайк ПомпеоНикос ДендиасФранцияАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Эксперт объяснил, чем грозят спутанные провода у техники
02:06Дизайнер нашла способ победить осеннюю депрессию
01:53В США дочь канадского миллиардера осудили за связи с секс-культом
01:43Познеру пожалел США после дебатов Трампа и Байдена
01:14В Госдуме резко ответили на инициативу депутата Рады переименовать Россию
00:39В Таиланде россиянин пытался украсть вещи из туристического бунгало
00:21Оклады ряда госслужащих и бюджетников проиндексируют на 3%
00:19В России прекратил действие временный запрет на импорт топлива
00:16Налоговые должники в России перестанут получать вычеты
00:14В России стартует осенний призыв
00:10Рубль подешевел к евро на 11,05 за последний квартал
00:04Путин и Макрон призвали к прекращению огня в Карабахе
23:50Экипаж МКС сузил зону поиска утечки воздуха
23:36При пожаре в квартире на западе Москвы погиб один человек
23:25Испанская полиция задержала россиян за перевозку наркотиков
23:22Спасатели ищут двух заблудившихся на Эльбрусе альпинистов
23:19Минобороны Армении показало передвижение турецких F-16
23:17Президент непризнанной НКР призвал готовиться к длительной войне
23:02В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом
22:50Раскрыта самая главная ошибка заразившихся коронавирусом россиян
Лента новостейМолния