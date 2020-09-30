https://ria.ru/20200930/kamni-1577967467.html
Время считать камни: в Калининградской области создают карту валунов
На Виштынецкой возвышенности в Калининградской области началась "перепись" камней. Энтузиасты из местного эколого-исторического музея отыскивают и исследуют все РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T08:00
2020-09-30T08:00
2020-09-30T16:39
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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> На Виштынецкой возвышенности в Калининградской области началась "перепись" камней. Энтузиасты из местного эколого-исторического музея отыскивают и исследуют все сохранившиеся в Роминтской пуще валуны. Инициаторы проекта надеются, что их работа привлечет внимание ученых и туристов к гигантским камням как к особым природным объектам, сообщает <a href="https://gov39.ru/press/217206/" target="_blank" rel="nofollow noopener">пресс-служба правительства Калининградской области</a>. Задача общественников — обозначить валуны на интерактивной карте, которую разместят в свободном доступе в интернете, и оценить возможность придания им статуса памятников природы. Активисты создадут в Виштынецком эколого-историческом музее экспозицию о минералогическом составе валунов с образцами крупных камней и напечатают соответствующую брошюру. В настоящее время единственный геологический памятник природы Калининградской области — гигантский обломок горной породы, расположенный в Роминтской пуще. "Этот камень получил природоохранный статус благодаря усилиям учеников "Школы будущего" поселка Большое Исаково и общественности только в 2019 году. Несмотря на то что на старых картах Восточной Пруссии начала XX века некоторые валуны обозначены как природные памятники, многие из этих объектов сейчас не имеют такого статуса. К сожалению, как показывает практика, они могут быть утрачены и использованы в строительных или каких-либо других целях", — сообщил руководитель проекта Алексей Соколов. Исследовательские работы ведутся в рамках проекта "В гости к камню", победившего во втором конкурсе президентских грантов 2020 года. На реализацию своей программы по направлению "Охрана окружающий среды и защита животных" Виштынецкий эколого-исторический музей получил поддержку в размере более миллиона рублей.Общественники уже представили свой проект жителям поселка Краснолесье и предложили желающим принять участие в его реализации.Виштынецкая возвышенность занимает крайний юго-восток Калининградской области. Ее рельеф сформирован валдайским ледником много лет назад. Холмы у оснований возвышенности соединяются и образуют моренные гряды. Живописность ландшафта и удаленность от больших городов делают эту территорию привлекательным туристическим объектом.На Виштынецкой возвышенности расположена Роминтская пуща, или Красный лес — лесной массив общей площадью около 360 квадратных километров, один из самых крупных и старых европейских лесных массивов с богатым природным и историко-культурным наследием.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, хорошие новости, калининградская область, общество
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.
На Виштынецкой возвышенности в Калининградской области началась "перепись" камней. Энтузиасты из местного эколого-исторического музея отыскивают и исследуют все сохранившиеся в Роминтской пуще валуны. Инициаторы проекта надеются, что их работа привлечет внимание ученых и туристов к гигантским камням как к особым природным объектам, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области
.
Задача общественников — обозначить валуны на интерактивной карте, которую разместят в свободном доступе в интернете, и оценить возможность придания им статуса памятников природы. Активисты создадут в Виштынецком эколого-историческом музее экспозицию о минералогическом составе валунов с образцами крупных камней и напечатают соответствующую брошюру.
В настоящее время единственный геологический памятник природы Калининградской области — гигантский обломок горной породы, расположенный в Роминтской пуще.
"Этот камень получил природоохранный статус благодаря усилиям учеников "Школы будущего" поселка Большое Исаково и общественности только в 2019 году. Несмотря на то что на старых картах Восточной Пруссии начала XX века некоторые валуны обозначены как природные памятники, многие из этих объектов сейчас не имеют такого статуса. К сожалению, как показывает практика, они могут быть утрачены и использованы в строительных или каких-либо других целях", — сообщил руководитель проекта Алексей Соколов.
Исследовательские работы ведутся в рамках проекта "В гости к камню", победившего во втором конкурсе президентских грантов 2020 года. На реализацию своей программы по направлению "Охрана окружающий среды и защита животных" Виштынецкий эколого-исторический музей получил поддержку в размере более миллиона рублей.
Общественники уже представили свой проект жителям поселка Краснолесье и предложили желающим принять участие в его реализации.
Виштынецкая возвышенность занимает крайний юго-восток Калининградской области. Ее рельеф сформирован валдайским ледником много лет назад. Холмы у оснований возвышенности соединяются и образуют моренные гряды. Живописность ландшафта и удаленность от больших городов делают эту территорию привлекательным туристическим объектом.
На Виштынецкой возвышенности расположена Роминтская пуща, или Красный лес — лесной массив общей площадью около 360 квадратных километров, один из самых крупных и старых европейских лесных массивов с богатым природным и историко-культурным наследием.