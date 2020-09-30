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https://ria.ru/20200930/kamchatka-1577985615.html
На Камчатке медведь ранил туристку из Москвы
Медведь напал на туристку из Москвы, которая приехала на Камчатку, женщина госпитализирована с серьезными травмами, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T11:20
2020-09-30T11:20
дикие животные
туристы
камчатский край
туризм
туризм
медведи
новости - туризм
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – РИА Новости.</strong> Медведь напал на туристку из Москвы, которая приехала на Камчатку, женщина госпитализирована с серьезными травмами, сообщает региональное правительство."Накануне в районе реки Быстрая на московскую туристку напал медведь. Женщина 1971 года рождения на десять дней приехала с семьей, чтобы посмотреть красоты Камчатки. На второй день отдыха, после сплава по реке Быстрая, группа остановилась в лагере на обед. Вопреки рекомендациям гидов гостья вышла за пределы лагеря и зашла недалеко в лес. Там на нее напал медведь", — говорится в сообщении.Хищник нанес туристке серьезные раны головы и рук. Женщине оказали первую помощь и доставили в краевую больницу.Власти региона призвали местных жителей и путешественников быть бдительными, особенно на маршрутах в лесу, вблизи открытых водоемов и в других местах обитания диких животных.
https://ria.ru/20200929/krasnoyarsk-1577078853.html
камчатский край
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дикие животные, туристы, камчатский край, туризм, медведи, новости - туризм, москва

На Камчатке медведь ранил туристку из Москвы

11:20 30.09.2020
 
© Fotolia / NaturecolorsКамчатские медведи
Камчатские медведи - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Fotolia / Naturecolors
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – РИА Новости. Медведь напал на туристку из Москвы, которая приехала на Камчатку, женщина госпитализирована с серьезными травмами, сообщает региональное правительство.
"Накануне в районе реки Быстрая на московскую туристку напал медведь. Женщина 1971 года рождения на десять дней приехала с семьей, чтобы посмотреть красоты Камчатки. На второй день отдыха, после сплава по реке Быстрая, группа остановилась в лагере на обед. Вопреки рекомендациям гидов гостья вышла за пределы лагеря и зашла недалеко в лес. Там на нее напал медведь", — говорится в сообщении.
Хищник нанес туристке серьезные раны головы и рук. Женщине оказали первую помощь и доставили в краевую больницу.
Власти региона призвали местных жителей и путешественников быть бдительными, особенно на маршрутах в лесу, вблизи открытых водоемов и в других местах обитания диких животных.
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