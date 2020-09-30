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Ивлееву признали виновной в нарушении закона в рекламе алкоголя
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева нарушила закон во время съемки рекламного ролика. За это она была привлечена к ответственности, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T18:20
2020-09-30T18:20
анастасия ивлеева
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости</strong>. Блогер и телеведущая <a href="https://ria.ru/person_anastasiya-ivleeva" target="_blank">Анастасия Ивлеева</a> нарушила закон во время съемки рекламного ролика. За это она была привлечена к ответственности, сообщает пресс-служба УФАС по Ленинградской области.24 октября 2019 года девушка опубликовала на своем YouTube-канале ролик о приготовлении коктейля. В кадре она показала логотипы алкоголя определенной марки (продукт был повернут этикеткой к зрителям), что является нарушением закона "О рекламе".- Ленинградское УФАС России <a href="https://lenobl.fas.gov.ru/news/15607" target="_blank">признало</a> данную рекламу ненадлежащей. Реклама алкоголя в сети Интернет запрещена, - отметили представители ведомства.Звезде Instagram выдали предписание, согласно которому она должна удалить видео с напитками. Если блогер не сделает этого в установленный срок - до 30 октября 2020 года, ей грозит административный штраф.
https://ria.ru/20200903/ivleeva-1576708288.html
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анастасия ивлеева, шоу-бизнес

Ивлееву признали виновной в нарушении закона в рекламе алкоголя

18:20 30.09.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАнастасия Ивлеева на бизнес-форуме Амоконф
Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме Амоконф - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева нарушила закон во время съемки рекламного ролика. За это она была привлечена к ответственности, сообщает пресс-служба УФАС по Ленинградской области.
24 октября 2019 года девушка опубликовала на своем YouTube-канале ролик о приготовлении коктейля. В кадре она показала логотипы алкоголя определенной марки (продукт был повернут этикеткой к зрителям), что является нарушением закона "О рекламе".
Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 21:08
ФАС возбудила дело против Ивлеевой из-за рекламы алкоголя
- Ленинградское УФАС России признало данную рекламу ненадлежащей. Реклама алкоголя в сети Интернет запрещена, - отметили представители ведомства.
Звезде Instagram выдали предписание, согласно которому она должна удалить видео с напитками. Если блогер не сделает этого в установленный срок - до 30 октября 2020 года, ей грозит административный штраф.
 
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Анастасия ИвлееваШоу-бизнес
 
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