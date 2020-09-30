https://ria.ru/20200930/ivleeva-1578018127.html

Ивлееву признали виновной в нарушении закона в рекламе алкоголя

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева нарушила закон во время съемки рекламного ролика. За это она была привлечена к ответственности, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T18:20

2020-09-30T18:20

2020-09-30T18:20

анастасия ивлеева

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155176/02/1551760286_0:0:2917:1641_1400x0_80_0_0_276ae30711156c1029a17f4fcb5580d7.jpg

<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости</strong>. Блогер и телеведущая <a href="https://ria.ru/person_anastasiya-ivleeva" target="_blank">Анастасия Ивлеева</a> нарушила закон во время съемки рекламного ролика. За это она была привлечена к ответственности, сообщает пресс-служба УФАС по Ленинградской области.24 октября 2019 года девушка опубликовала на своем YouTube-канале ролик о приготовлении коктейля. В кадре она показала логотипы алкоголя определенной марки (продукт был повернут этикеткой к зрителям), что является нарушением закона "О рекламе".- Ленинградское УФАС России <a href="https://lenobl.fas.gov.ru/news/15607" target="_blank">признало</a> данную рекламу ненадлежащей. Реклама алкоголя в сети Интернет запрещена, - отметили представители ведомства.Звезде Instagram выдали предписание, согласно которому она должна удалить видео с напитками. Если блогер не сделает этого в установленный срок - до 30 октября 2020 года, ей грозит административный штраф.

https://ria.ru/20200903/ivleeva-1576708288.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия ивлеева, шоу-бизнес