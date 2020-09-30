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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20200930/investory-1578013611.html
Бречалов предложил бизнесменам Удмуртии онлайн-знакомство с инвесторами
Глава Удмуртии Александр Бречалов, который в онлайн-режиме представил возможности региона перед инвесторами Германии и Италии, предложил заинтересованным в... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T17:09
2020-09-30T17:09
удмуртская республика
александр бречалов
германия
удмуртская республика (удмуртия)
италия
экономика
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<strong>УФА, 30 сен – РИА Новости.</strong> Глава Удмуртии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Brechalov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бречалов</a>, который в онлайн-режиме представил возможности региона перед инвесторами <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a>, предложил заинтересованным в знакомстве с иностранными предпринимателями оставить заявку на следующую презентацию.В июне 2020 года прошел инвестиционный онлайн-марафон "Удмуртия Calling", где компании республики презентовали иностранным инвесторам проекты по таким направлениям, как IT, туризм, сельское хозяйство и промышленность. В августе глава региона презентовал инвестпотенциал Удмуртии представителям бизнеса Германии."Запись той презентации получили 4500 немецких компаний, уже есть конкретные запросы и договоренности. Сегодня говорили об инвестиционном и экспортном потенциале Удмуртии с итальянским бизнес-сообществом и губернатором итальянского региона <a href="http://ria.ru/location_Pemont_Italija/" target="_blank" data-auto="true">Пьемонт</a> Альберто Чирио. Кстати, среднестатистический итальянец ежегодно съедает около 25 килограммов макарон. В Удмуртии за полгода произвели 68 тысяч килограммов макарон, теоретически мы могли бы накормить ужином весь Пьемонт - здесь проживает 4,4 миллиона жителей", - сообщает Бречалов на своей странице в соцсети "<a href="https://vk.com/a.brechalov" target="_blank" rel="nofollow noopener">ВКонтакте</a>".По его словам, "итальянские бизнесмены увидели продукцию таких компаний Удмуртии, как "Вортекс", "Глазовпак", "Свет" и "Союз". Со стороны Италии выступили представители компаний "Bertot S.p.A.", АО "МАПЕИ" и "Autocomponent Engineering-2". Кроме того, в ходе онлайн-общения подписано соглашение о сотрудничестве и поддержке предпринимательства на территории <a href="http://ria.ru/location_Udmurtija/" target="_blank" data-auto="true">Удмуртской республики</a> с Mikro Kapital."Я хочу сделать так, чтобы каждый инвестор увидел настоящую Удмуртию - территорию бизнеса - территорию жизни. P/S: Если вам интересна возможность участия в онлайн-переговорах с потенциальными иностранными инвесторами - оставляйте заявку на сайте Корпорации развития Удмуртии", - обратился Бречалов к удмуртским бизнесменам в социальной сети.
https://ria.ru/20200929/biznesmeny-1577962175.html
https://ria.ru/20200929/udmurtiya-1577949476.html
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александр бречалов, германия, удмуртская республика (удмуртия), италия, экономика

Бречалов предложил бизнесменам Удмуртии онлайн-знакомство с инвесторами

17:09 30.09.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Александр Бречалов
 Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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УФА, 30 сен – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов, который в онлайн-режиме представил возможности региона перед инвесторами Германии и Италии, предложил заинтересованным в знакомстве с иностранными предпринимателями оставить заявку на следующую презентацию.
В июне 2020 года прошел инвестиционный онлайн-марафон "Удмуртия Calling", где компании республики презентовали иностранным инвесторам проекты по таким направлениям, как IT, туризм, сельское хозяйство и промышленность. В августе глава региона презентовал инвестпотенциал Удмуртии представителям бизнеса Германии.
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"Запись той презентации получили 4500 немецких компаний, уже есть конкретные запросы и договоренности. Сегодня говорили об инвестиционном и экспортном потенциале Удмуртии с итальянским бизнес-сообществом и губернатором итальянского региона Пьемонт Альберто Чирио. Кстати, среднестатистический итальянец ежегодно съедает около 25 килограммов макарон. В Удмуртии за полгода произвели 68 тысяч килограммов макарон, теоретически мы могли бы накормить ужином весь Пьемонт - здесь проживает 4,4 миллиона жителей", - сообщает Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, "итальянские бизнесмены увидели продукцию таких компаний Удмуртии, как "Вортекс", "Глазовпак", "Свет" и "Союз". Со стороны Италии выступили представители компаний "Bertot S.p.A.", АО "МАПЕИ" и "Autocomponent Engineering-2". Кроме того, в ходе онлайн-общения подписано соглашение о сотрудничестве и поддержке предпринимательства на территории Удмуртской республики с Mikro Kapital.
"Я хочу сделать так, чтобы каждый инвестор увидел настоящую Удмуртию - территорию бизнеса - территорию жизни. P/S: Если вам интересна возможность участия в онлайн-переговорах с потенциальными иностранными инвесторами - оставляйте заявку на сайте Корпорации развития Удмуртии", - обратился Бречалов к удмуртским бизнесменам в социальной сети.
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Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловГерманияУдмуртская Республика (Удмуртия)ИталияЭкономика
 
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