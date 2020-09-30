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https://ria.ru/20200930/gripp-1577981575.html
Попова рассказала о применяемых в России вакцинах против гриппа
Против гриппа сейчас используются четыре разные отечественные вакцины, все эффективны, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T10:14
2020-09-30T10:57
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Против гриппа сейчас используются четыре разные отечественные вакцины, все эффективны, сообщила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Против гриппа у нас четыре вакцины разных в стране сегодня используются. Все отечественные, все очень высокоэффективные", - рассказала Попова в интервью <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ</a>.
https://ria.ru/20200929/gripp-1577951698.html
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РИА Новости
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, общество

Попова рассказала о применяемых в России вакцинах против гриппа

10:14 30.09.2020 (обновлено: 10:57 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкМедик делает прививку
Медик делает прививку - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Против гриппа сейчас используются четыре разные отечественные вакцины, все эффективны, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Против гриппа у нас четыре вакцины разных в стране сегодня используются. Все отечественные, все очень высокоэффективные", - рассказала Попова в интервью НТВ.
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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Мурашко рассказал о темпах вакцинации россиян от гриппа
 
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна ПоповаОбщество
 
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