https://ria.ru/20200930/gripp-1577981575.html

Попова рассказала о применяемых в России вакцинах против гриппа

Против гриппа сейчас используются четыре разные отечественные вакцины, все эффективны, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T10:14

2020-09-30T10:14

2020-09-30T10:57

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

общество

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Против гриппа сейчас используются четыре разные отечественные вакцины, все эффективны, сообщила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Против гриппа у нас четыре вакцины разных в стране сегодня используются. Все отечественные, все очень высокоэффективные", - рассказала Попова в интервью <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ</a>.

https://ria.ru/20200929/gripp-1577951698.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, общество