https://ria.ru/20200930/gosduma-1577999928.html

Госдума расширила перечень получателей льготных кредитов в АПК

Госдума приняла закон, направленный на расширение перечня участников системы льготного кредитования в сфере АПК. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T14:12

2020-09-30T14:12

2020-09-30T14:12

госдума рф

вячеслав володин

экономика

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> приняла закон, направленный на расширение перечня участников системы льготного кредитования в сфере АПК."Льготными кредитами смогут воспользоваться организации и индивидуальные предприниматели, участвующие в инвестпроектах по производству, переработке и реализации сельхозпродукции. Процент по таким кредитам составляет от одного до пяти, а разницу между льготной и обычной ставкой компенсирует государство", - пояснил журналистам председатель Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a>.Он напомнил, что в настоящее время на льготный кредит могут рассчитывать только организации и переработчики, у которых доля дохода от реализации сельхозпродукции составляет не менее 70%.Благодаря принятому закону льготные кредиты станут доступны и для тех, кто только открывает свое дело и готов вложить средства в сельхозпроизводство и развитие отрасли, отметил спикер. "Кредит под инвестиции им дадут сразу. Через три года такие заемщики должны будут подтвердить, что доля их дохода от продажи сельхозпродукции в общем доходе от реализации других товаров составляет не менее 70%. В противном случае отдавать кредит придется не по льготной, а по обычной ставке", - подчеркнул Володин.Кроме того, по его словам, на льготные кредиты смогут также претендовать те, кто участвует в реализации национальных проектов, например, компании, заключившие соглашения о повышении конкурентоспособности в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК".В рамках господдержки закон также допускает возможность предоставления консультационной помощи не только сельхозтоваропроизводителям, но и другим участникам рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.

https://ria.ru/20200930/gosduma-1577998531.html

https://ria.ru/20200930/ekonomika-1577999309.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, вячеслав володин, экономика