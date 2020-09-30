https://ria.ru/20200930/gosduma-1577997831.html

Госдума сохранила страховые взносы для ИП в 2021 году на уровне 2020 года

Госдума приняла закон о страховых взносах на обязательное пенсионное и медицинское страхование (ОПС и ОМС) на 2021-2023 годы для индивидуальных... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T13:42

2020-09-30T13:42

2020-09-30T13:42

госдума рф

экономика

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> приняла закон о страховых взносах на обязательное пенсионное и медицинское страхование (ОПС и ОМС) на 2021-2023 годы для индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и некоторых других лиц, не выплачивающих вознаграждения физлицам.Размеры страховых взносов на ОПС и ОМС на 2021 год для них предлагается установить на уровне 2020 года. Причем размер страховых взносов на ОПС с 2022 года устанавливается путем увеличения их размера на темп роста среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций, а на ОМС - на темп роста инфляции на основании данных прогноза социально-экономического развития РФ, подготовленного Минэкономразвития.В итоге для ИП и других плательщиков, не производящих выплаты и иные вознаграждения физлицам, чей годовой доход не превышает 300 тысяч рублей, размер страховых взносов на ОПС в 2021 году составит 32 448 рублей, в 2022 году - 34 445 рублей, в 2023 году - 36 723 рубля. А если годовой доход превысит 300 тысяч рублей, то помимо этого фиксированного размера им необходимо будет уплатить еще и 1% с суммы этого превышения.Размер страховых взносов на ОМС для плательщиков, не производящих выплат и иных вознаграждений физлицам, на 2021 год устанавливается законом в размере 8426 рублей, на 2022 год - 8766 рублей, на 2023 год - 9119 рублей.Размер страховых взносов на ОПС для глав крестьянских (фермерских) хозяйств, которые они уплачивают за себя и за каждого члена хозяйства, в 2021 году составит 32 448 рублей, в 2022 году - 34 445 рублей, в 2023 году - 36 723 рубля, на ОМС - 8426 рублей, 8766 рублей и 9119 рублей соответственно.Реализация закона, по оценке правительства, позволит обеспечить поступление страховых взносов от этих плательщиков в бюджет Пенсионного фонда РФ в 2021 году на сумму около 151,85 миллиарда рублей, в 2022 году – 158,95 миллиарда рублей, в 2023 году – 169,96 миллиарда рублей, в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования – около 27,03 миллиарда, 28,12 миллиарда и 29,25 миллиарда рублей соответственно.

https://ria.ru/20200813/1575720436.html

https://ria.ru/20200707/1573998655.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, экономика