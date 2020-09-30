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ПСБ откроет фотовыставку "Бизнес в объективе" в Москве и Петербурге
ПСБ откроет 1 октября на железнодорожных вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга фотовыставку, посвященную российскому предпринимательству, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T11:25
2020-09-30T11:25
банк псб
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости</strong>. <a href="https://ria.ru/organization_bank-psb" target="_blank">ПСБ</a> откроет 1 октября на железнодорожных вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга фотовыставку, посвященную российскому предпринимательству, сообщает пресс-служба банка.В рамках проекта "Бизнес в объективе" в течение месяца на Ленинградском вокзале можно будет увидеть фотографии 24 петербургских предпринимателей, а на Московском вокзале - фото-истории 20 московских бизнесменов."Второй год мы проводим фотовыставку "Бизнес в объективе" в рамках программы "ПСБ для МСП" на вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга. Так, пассажиры во время ожидания поезда могут познакомиться с предпринимателями, клиентами нашего Банка, которые с нуля создали и развили успешный бизнес, свое дело", - привели в банке слова директора дирекции по внешним связям ПСБ Веры Подгузовой.По ее словам, фотопроект призван мотивировать людей, так как направлен на тех, кто только хотел бы попробовать свои силы в предпринимательстве.Фотовыставка "Бизнес в объективе" проводится ПСБ с 2014 года по всей России и направлена на популяризацию роли предпринимательства в социально-экономическом развитии страны. Партнерами проекта являются объединение предпринимателей "Опора России", Общественная палата РФ, Фонд развития промышленности, бизнес-школа "Сколково" и национальная премия "Бизнес-Успех".
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банк псб, новости компаний - экономика

ПСБ откроет фотовыставку "Бизнес в объективе" в Москве и Петербурге

11:25 30.09.2020
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПосетители соревнований "Танковый биатлон" V Армейских международных игр-2019 у шатра ПСБ банка
Посетители соревнований Танковый биатлон V Армейских международных игр-2019 у шатра ПСБ банка - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. ПСБ откроет 1 октября на железнодорожных вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга фотовыставку, посвященную российскому предпринимательству, сообщает пресс-служба банка.
В рамках проекта "Бизнес в объективе" в течение месяца на Ленинградском вокзале можно будет увидеть фотографии 24 петербургских предпринимателей, а на Московском вокзале - фото-истории 20 московских бизнесменов.
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
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"Второй год мы проводим фотовыставку "Бизнес в объективе" в рамках программы "ПСБ для МСП" на вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга. Так, пассажиры во время ожидания поезда могут познакомиться с предпринимателями, клиентами нашего Банка, которые с нуля создали и развили успешный бизнес, свое дело", - привели в банке слова директора дирекции по внешним связям ПСБ Веры Подгузовой.
По ее словам, фотопроект призван мотивировать людей, так как направлен на тех, кто только хотел бы попробовать свои силы в предпринимательстве.
Фотовыставка "Бизнес в объективе" проводится ПСБ с 2014 года по всей России и направлена на популяризацию роли предпринимательства в социально-экономическом развитии страны. Партнерами проекта являются объединение предпринимателей "Опора России", Общественная палата РФ, Фонд развития промышленности, бизнес-школа "Сколково" и национальная премия "Бизнес-Успех".
 
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Банк ПСБНовости компаний - Экономика
 
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