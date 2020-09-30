https://ria.ru/20200930/fotovystavka-1577986607.html

ПСБ откроет фотовыставку "Бизнес в объективе" в Москве и Петербурге

ПСБ откроет 1 октября на железнодорожных вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга фотовыставку, посвященную российскому предпринимательству, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T11:25

2020-09-30T11:25

2020-09-30T11:25

банк псб

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости</strong>. <a href="https://ria.ru/organization_bank-psb" target="_blank">ПСБ</a> откроет 1 октября на железнодорожных вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга фотовыставку, посвященную российскому предпринимательству, сообщает пресс-служба банка.В рамках проекта "Бизнес в объективе" в течение месяца на Ленинградском вокзале можно будет увидеть фотографии 24 петербургских предпринимателей, а на Московском вокзале - фото-истории 20 московских бизнесменов."Второй год мы проводим фотовыставку "Бизнес в объективе" в рамках программы "ПСБ для МСП" на вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга. Так, пассажиры во время ожидания поезда могут познакомиться с предпринимателями, клиентами нашего Банка, которые с нуля создали и развили успешный бизнес, свое дело", - привели в банке слова директора дирекции по внешним связям ПСБ Веры Подгузовой.По ее словам, фотопроект призван мотивировать людей, так как направлен на тех, кто только хотел бы попробовать свои силы в предпринимательстве.Фотовыставка "Бизнес в объективе" проводится ПСБ с 2014 года по всей России и направлена на популяризацию роли предпринимательства в социально-экономическом развитии страны. Партнерами проекта являются объединение предпринимателей "Опора России", Общественная палата РФ, Фонд развития промышленности, бизнес-школа "Сколково" и национальная премия "Бизнес-Успех".

https://ria.ru/20200925/servisy-1577790022.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк псб, новости компаний - экономика