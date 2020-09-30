Обыкновенная магия: герои Better Photography Magazine Photo of the Year

"Фотографом года" и обладателем первого места в номинации "Экзотические путешествия" стал Азим Хан Ронни (Azim Khan Ronnie). На его снимке религиозного фестиваля в Бангладеш превосходно все – от фигуры человека в центре композиции до света и атмосферы вокруг.