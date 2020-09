https://ria.ru/20200930/fotokonkurs-1577999980.html

Обыкновенная магия: герои Better Photography Magazine Photo of the Year

Индийский журнал Better Photography подвел итоги конкурса "Фотограф года". Победители и финалисты Better Photography Magazine Photo of the Year 2020 удивили... РИА Новости, 30.09.2020

Индийский журнал Better Photography подвел итоги конкурса "Фотограф года". Победители и финалисты Better Photography Magazine Photo of the Year 2020 удивили жюри мастерством и талантом. Впечатляющие работы лауреатов — в подборке Ria.ru.

Новости

