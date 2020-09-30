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Обыкновенная магия: герои Better Photography Magazine Photo of the Year
Индийский журнал Better Photography подвел итоги конкурса "Фотограф года". Победители и финалисты Better Photography Magazine Photo of the Year 2020 удивили... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T18:53
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фотография
природа
фото
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Индийский журнал Better Photography подвел итоги конкурса "Фотограф года". Победители и финалисты Better Photography Magazine Photo of the Year 2020 удивили жюри мастерством и талантом. Впечатляющие работы лауреатов — в подборке Ria.ru.
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фотография, природа, фото, фото

Обыкновенная магия: герои Better Photography Magazine Photo of the Year

18:53 30.09.2020 (обновлено: 19:45 30.09.2020)
 
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Индийский журнал Better Photography подвел итоги конкурса "Фотограф года". Победители и финалисты Better Photography Magazine Photo of the Year 2020 удивили жюри мастерством и талантом. Впечатляющие работы лауреатов — в подборке Ria.ru.
© Фото : Azim Khan Ronnie/ Better Photography Magazine Photo of the Year 2020

"Фотографом года" и обладателем первого места в номинации "Экзотические путешествия" стал Азим Хан Ронни (Azim Khan Ronnie). На его снимке религиозного фестиваля в Бангладеш превосходно все – от фигуры человека в центре композиции до света и атмосферы вокруг.

Azim Khan Ronnie. Работа победителя конкурса Better Photography Magazine Photo of the Year 2020
1 из 15

"Фотографом года" и обладателем первого места в номинации "Экзотические путешествия" стал Азим Хан Ронни (Azim Khan Ronnie). На его снимке религиозного фестиваля в Бангладеш превосходно все – от фигуры человека в центре композиции до света и атмосферы вокруг.

© Фото : Azim Khan Ronnie/ Better Photography Magazine Photo of the Year 2020
© Фото : Grant Galbraith/ Better Photography Magazine Photo of the Year 2020

В номинации "Классические пейзажи" лучшим стал Грант Гэлбрейт (Grant Galbraith) с фотографией водопадов-близнецов из национального парка Моретон в Австралии.

Grant Galbraith. Работа победителя конкурса Better Photography Magazine Photo of the Year 2020
2 из 15

В номинации "Классические пейзажи" лучшим стал Грант Гэлбрейт (Grant Galbraith) с фотографией водопадов-близнецов из национального парка Моретон в Австралии.

© Фото : Grant Galbraith/ Better Photography Magazine Photo of the Year 2020
© Фото : Charles Jones/ Better Photography Magazine Photo of the Year 2020

Чарльз Джонс (Charles Jones), побывавший на реке Якума в Боливии и привезший оттуда полный драматизма кадр, победил в номинации "Открывая природу".

Charles Jones. Работа победителя конкурса Better Photography Magazine Photo of the Year 2020
3 из 15

Чарльз Джонс (Charles Jones), побывавший на реке Якума в Боливии и привезший оттуда полный драматизма кадр, победил в номинации "Открывая природу".

© Фото : Charles Jones/ Better Photography Magazine Photo of the Year 2020
© Фото : Zay Lar Yin/ Better Photography Magazine Photo of the Year 2020

Моряк и капитан корабля Зай Яр Лин (Zay Yar Lin) создал лучший, по мнению жюри, "Эмоциональный портрет". Героиней победного снимка стала девушка, которую фотограф увидел, путешествуя по Эфиопии.

Zay Lar Yin. Работа победителя конкурса Better Photography Magazine Photo of the Year 2020
4 из 15

Моряк и капитан корабля Зай Яр Лин (Zay Yar Lin) создал лучший, по мнению жюри, "Эмоциональный портрет". Героиней победного снимка стала девушка, которую фотограф увидел, путешествуя по Эфиопии.

© Фото : Zay Lar Yin/ Better Photography Magazine Photo of the Year 2020
© Фото : Azim Khan Ronnie/ Better Photography Magazine Photo of the Year 2020

Еще одна работа абсолютного победителя конкурса Азима Хана Ронни (Azim Khan Ronnie) взяла серебро в номинации "Экзотические путешествия".

Azim Khan Ronnie. Работа финалиста конкурса Better Photography Magazine Photo of the Year 2020
5 из 15

Еще одна работа абсолютного победителя конкурса Азима Хана Ронни (Azim Khan Ronnie) взяла серебро в номинации "Экзотические путешествия".

© Фото : Azim Khan Ronnie/ Better Photography Magazine Photo of the Year 2020
© Фото : Cerrina Smith/ Better Photography Magazine Photo of the Year 2020

"Седой". Фотограф Серрина Смит (Cerrina Smith) увозит с конкурса серебро в номинации "Эмоциональный портрет".

Cerrina Smith. Работа финалиста конкурса Better Photography Magazine Photo of the Year 2020
6 из 15

"Седой". Фотограф Серрина Смит (Cerrina Smith) увозит с конкурса серебро в номинации "Эмоциональный портрет".

© Фото : Cerrina Smith/ Better Photography Magazine Photo of the Year 2020
© Фото : Better Photography Magazine Photo of the Year 2020

Увлечение фотографией помогает финалисту конкурса Кшиштофу Бровку (Krzysztof Browko) оторваться от повседневности.

Krzysztof Browko. Работа финалиста конкурса Better Photography Magazine Photo of the Year 2020
7 из 15

Увлечение фотографией помогает финалисту конкурса Кшиштофу Бровку (Krzysztof Browko) оторваться от повседневности.

© Фото : Better Photography Magazine Photo of the Year 2020
© Фото : Viet Van Tran/ Better Photography Magazine Photo of the Year 2020

"Навязчивые мысли" обернулись для Вьет Ван Трана (Viet Van Tran) серебряной наградой в категории "Эмоциональные портреты".

Viet Van Tran. Работа финалиста конкурса Better Photography Magazine Photo of the Year 2020
8 из 15

"Навязчивые мысли" обернулись для Вьет Ван Трана (Viet Van Tran) серебряной наградой в категории "Эмоциональные портреты".

© Фото : Viet Van Tran/ Better Photography Magazine Photo of the Year 2020
© Фото : Kay Cypher/ Better Photography Magazine Photo of the Year 2020

Кэй Сайфер (Kay Cypher) наградили за "Штормовые дни" вторым по значимости призом в номинации "Классические пейзажи".

Kay Cypher. Работа финалиста конкурса Better Photography Magazine Photo of the Year 2020
9 из 15

Кэй Сайфер (Kay Cypher) наградили за "Штормовые дни" вторым по значимости призом в номинации "Классические пейзажи".

© Фото : Kay Cypher/ Better Photography Magazine Photo of the Year 2020
© Фото : Marcello Galleano/ Better Photography Magazine Photo of the Year 2020

"Африканская мощь" принесла Марчелло Галлеано (Marcello Galleano) серебро в номинации "Открывая природу".

Marcello Galleano. Работа финалиста конкурса Better Photography Magazine Photo of the Year 2020
10 из 15

"Африканская мощь" принесла Марчелло Галлеано (Marcello Galleano) серебро в номинации "Открывая природу".

© Фото : Marcello Galleano/ Better Photography Magazine Photo of the Year 2020
© Фото : Graeme Gordon/ Better Photography Magazine Photo of the Year 2020

Грэм Гордон (Graeme Gordon), запечатлевший музей Этихад в Дубае, завоевал серебро в номинации "Экзотические путешествия".

Graeme Gordon. Работа финалиста конкурса Better Photography Magazine Photo of the Year 2020
11 из 15

Грэм Гордон (Graeme Gordon), запечатлевший музей Этихад в Дубае, завоевал серебро в номинации "Экзотические путешествия".

© Фото : Graeme Gordon/ Better Photography Magazine Photo of the Year 2020
© Фото : Zay Yar Lin/ Better Photography Magazine Photo of the Year 2020

"Игра в прыжки" Зай Яр Лина (Zay Yar Lin) попала в число призеров в номинации "Экзотические путешествия".

Zay Yar Lin. Работа финалиста конкурса Better Photography Magazine Photo of the Year 2020
12 из 15

"Игра в прыжки" Зай Яр Лина (Zay Yar Lin) попала в число призеров в номинации "Экзотические путешествия".

© Фото : Zay Yar Lin/ Better Photography Magazine Photo of the Year 2020
© Фото : Marie-Therese Elz/ Better Photography Magazine Photo of the Year 2020

"Осень в Японии" Мари-Терез Эльц (Marie-Therese Elz) отметили серебряной наградой в номинации "Открывая природу".

Marie-Therese Elz. Работа финалиста конкурса Better Photography Magazine Photo of the Year 2020
13 из 15

"Осень в Японии" Мари-Терез Эльц (Marie-Therese Elz) отметили серебряной наградой в номинации "Открывая природу".

© Фото : Marie-Therese Elz/ Better Photography Magazine Photo of the Year 2020
© Фото : Fanny Reed/ Better Photography Magazine Photo of the Year 2020

Серебро в номинации "Экзотические путешествия" получили Фанни Рид (Fanny Reed) и лошади, бегущие по воде.

Fanny Reed. Работа финалиста конкурса Better Photography Magazine Photo of the Year 2020
14 из 15

Серебро в номинации "Экзотические путешествия" получили Фанни Рид (Fanny Reed) и лошади, бегущие по воде.

© Фото : Fanny Reed/ Better Photography Magazine Photo of the Year 2020
© Фото : Lawrence Worcester/ Better Photography Magazine Photo of the Year 2020

За кадр "Первый взгляд Джоуи" фотографу Лоуренс Вустер (Lawrence Worcester) досталась серебряная награда в номинации "Открывая природу".

Lawrence Worcester. Работа финалиста конкурса Better Photography Magazine Photo of the Year 2020
15 из 15

За кадр "Первый взгляд Джоуи" фотографу Лоуренс Вустер (Lawrence Worcester) досталась серебряная награда в номинации "Открывая природу".

© Фото : Lawrence Worcester/ Better Photography Magazine Photo of the Year 2020
 
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