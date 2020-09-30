Обыкновенная магия: герои Better Photography Magazine Photo of the Year
"Фотографом года" и обладателем первого места в номинации "Экзотические путешествия" стал Азим Хан Ронни (Azim Khan Ronnie). На его снимке религиозного фестиваля в Бангладеш превосходно все – от фигуры человека в центре композиции до света и атмосферы вокруг.
"Фотографом года" и обладателем первого места в номинации "Экзотические путешествия" стал Азим Хан Ронни (Azim Khan Ronnie). На его снимке религиозного фестиваля в Бангладеш превосходно все – от фигуры человека в центре композиции до света и атмосферы вокруг.
В номинации "Классические пейзажи" лучшим стал Грант Гэлбрейт (Grant Galbraith) с фотографией водопадов-близнецов из национального парка Моретон в Австралии.
В номинации "Классические пейзажи" лучшим стал Грант Гэлбрейт (Grant Galbraith) с фотографией водопадов-близнецов из национального парка Моретон в Австралии.
Чарльз Джонс (Charles Jones), побывавший на реке Якума в Боливии и привезший оттуда полный драматизма кадр, победил в номинации "Открывая природу".
Чарльз Джонс (Charles Jones), побывавший на реке Якума в Боливии и привезший оттуда полный драматизма кадр, победил в номинации "Открывая природу".
Моряк и капитан корабля Зай Яр Лин (Zay Yar Lin) создал лучший, по мнению жюри, "Эмоциональный портрет". Героиней победного снимка стала девушка, которую фотограф увидел, путешествуя по Эфиопии.
Моряк и капитан корабля Зай Яр Лин (Zay Yar Lin) создал лучший, по мнению жюри, "Эмоциональный портрет". Героиней победного снимка стала девушка, которую фотограф увидел, путешествуя по Эфиопии.
Еще одна работа абсолютного победителя конкурса Азима Хана Ронни (Azim Khan Ronnie) взяла серебро в номинации "Экзотические путешествия".
Еще одна работа абсолютного победителя конкурса Азима Хана Ронни (Azim Khan Ronnie) взяла серебро в номинации "Экзотические путешествия".
"Седой". Фотограф Серрина Смит (Cerrina Smith) увозит с конкурса серебро в номинации "Эмоциональный портрет".
"Седой". Фотограф Серрина Смит (Cerrina Smith) увозит с конкурса серебро в номинации "Эмоциональный портрет".
Увлечение фотографией помогает финалисту конкурса Кшиштофу Бровку (Krzysztof Browko) оторваться от повседневности.
Увлечение фотографией помогает финалисту конкурса Кшиштофу Бровку (Krzysztof Browko) оторваться от повседневности.
"Навязчивые мысли" обернулись для Вьет Ван Трана (Viet Van Tran) серебряной наградой в категории "Эмоциональные портреты".
"Навязчивые мысли" обернулись для Вьет Ван Трана (Viet Van Tran) серебряной наградой в категории "Эмоциональные портреты".
Кэй Сайфер (Kay Cypher) наградили за "Штормовые дни" вторым по значимости призом в номинации "Классические пейзажи".
Кэй Сайфер (Kay Cypher) наградили за "Штормовые дни" вторым по значимости призом в номинации "Классические пейзажи".
"Африканская мощь" принесла Марчелло Галлеано (Marcello Galleano) серебро в номинации "Открывая природу".
"Африканская мощь" принесла Марчелло Галлеано (Marcello Galleano) серебро в номинации "Открывая природу".
Грэм Гордон (Graeme Gordon), запечатлевший музей Этихад в Дубае, завоевал серебро в номинации "Экзотические путешествия".
Грэм Гордон (Graeme Gordon), запечатлевший музей Этихад в Дубае, завоевал серебро в номинации "Экзотические путешествия".
"Игра в прыжки" Зай Яр Лина (Zay Yar Lin) попала в число призеров в номинации "Экзотические путешествия".
"Игра в прыжки" Зай Яр Лина (Zay Yar Lin) попала в число призеров в номинации "Экзотические путешествия".
"Осень в Японии" Мари-Терез Эльц (Marie-Therese Elz) отметили серебряной наградой в номинации "Открывая природу".
"Осень в Японии" Мари-Терез Эльц (Marie-Therese Elz) отметили серебряной наградой в номинации "Открывая природу".
Серебро в номинации "Экзотические путешествия" получили Фанни Рид (Fanny Reed) и лошади, бегущие по воде.
Серебро в номинации "Экзотические путешествия" получили Фанни Рид (Fanny Reed) и лошади, бегущие по воде.
За кадр "Первый взгляд Джоуи" фотографу Лоуренс Вустер (Lawrence Worcester) досталась серебряная награда в номинации "Открывая природу".
За кадр "Первый взгляд Джоуи" фотографу Лоуренс Вустер (Lawrence Worcester) досталась серебряная награда в номинации "Открывая природу".