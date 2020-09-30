https://ria.ru/20200930/foms-1579538467.html

Дефицит бюджета ФОМС снизится до 473,9 тысяч рублей в 2023 году

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2021-2023 годы, сформированном с... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T11:18

2020-09-30T11:18

2020-10-13T11:18

обязательное медицинское страхование

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Правительство РФ внесло в <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдуму</a> законопроект о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2021-2023 годы, сформированном с дефицитом, который будет постепенно снижаться, следует из базы данных нижней палаты парламента.Согласно документу, доходы бюджета фонда на 2021 год планируются в объеме 2 триллиона 533,8 миллиарда рублей, расходы - 2 триллиона 545,4 миллиарда рублей, на 2022 год - 2 триллиона 656,5 миллиарда и 2,658 триллиона рублей соответственно. В 2023 году доходы ожидаются на уровне 2 триллиона 798 миллиардов 770 миллионов 963,5 тысячи рублей, а расходы - 2 триллиона 798 миллиардов 771 миллион 437,4 тысячи рублей.Таким образом, бюджет фонда сформирован с дефицитом в 2021 году в размере 11,6 миллиарда рублей, в 2022 году – 1,5 миллиарда рублей, в 2023 году – 473,9 тысячи рублей.В бюджете фонда предусмотрена субвенция для распределения по субъектам РФ на 2021 год в размере около 2,277 триллиона рублей, на 2022 год – 2,384 триллиона, на 2023 год – 2,519 триллиона рублей. По сравнению с предыдущим годом прирост субвенции в 2021 году составит 2,3%, в 2022 году - 4,7%, в 2023 году - 5,6%. За счет субвенций обеспечивается реализация базовой программы ОМС, в рамках которой оказывается первичная медико-санитарная, скорая (за исключением санитарно-авиационной эвакуации) и специализированная медицинская помощьЗаконопроектом предлагается зарезервировать в бюджете ФОМС средства нормированного страхового запаса на 2021 год в сумме 143,3 миллиарда рублей, на 2022 год - 150,2 миллиарда, на 2023 год - 157,1 миллиарда.Из бюджета ФОМС предполагается предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Фонда социального страхования РФ на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, а также проведение профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. На 2021 год они запланированы в сумме 13,3 миллиарда рублей, на 2022 год - 12,9 миллиарда, на 2023 год - 12,2 миллиарда.

https://ria.ru/20200812/1575702749.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество