Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200930/ekonomika-1577999309.html
Госдума смягчила бюджетное правило на 2021 год
Госдума приняла закон, смягчающий параметры бюджетного правила на 2021 год и позволяющий таким образом увеличить предельный объем расходов федерального бюджета... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T14:03
2020-09-30T14:03
госдума рф
опек
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_dae6354d357130a2c5554414921dbf4d.jpg
<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> приняла закон, смягчающий параметры бюджетного правила на 2021 год и позволяющий таким образом увеличить предельный объем расходов федерального бюджета почти на триллион рублей.Бюджетное правило сейчас ограничивает расходование нефтегазовых доходов. Их предельный уровень определяется по специальной формуле с учетом нефтяных цен, прогнозируемых объемов добычи нефти и прогнозного курса рубля. При этом Бюджетный кодекс устанавливает расчетный объем дополнительных нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы: он определен на уровне 585 миллиардов рублей ежегодно на период до 2023 года.Закон увеличивает эту расчетную сумму на 2021 год до 1,46 триллиона рублей. Для этого при расчете предельного уровня нефтегазовых расходов власти будут исходить из прежних, а не нынешних прогнозов объема добычи нефти – то есть без учета сделки <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_stran_proizvoditelejj_i_ehksporterov_nefti/" target="_blank" data-auto="true">ОПЕК+</a>, которая привела к существенному снижению добычи. Кроме того, закон продлевает право правительства использовать средства ФНБ в следующем году на финансирование дефицита бюджета в пределах 1% ВВП.На 2021 год продляется и действие временных статей Бюджетного кодекса, которые позволяют кабмину в отдельных случаях перераспределять бюджетные средства без внесения изменений в закон о бюджете. Это касается финансирования антикризисных мероприятий, мер по профилактике и устранению последствий коронавируса. Не потребуется правка бюджета и для перераспределения межбюджетных трансфертов на финансирование индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов РФ, но в пределах общего объема расходов бюджета.На год продлевается и деятельность комиссии Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований, в которую <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфин</a> вносит предложения по внесению изменений в сводную бюджетную роспись.Одновременно устанавливаются нормативы распределения некоторых поступлений по НДФЛ. Так, поступления налога по депозитам и ценным бумагам, а также по дивидендам и процентам, выплачиваемым нерезидентам, будут полностью зачисляться в бюджет РФ. Поступления НДФЛ, связанные с его планируемым увеличением с 13% до 15% для доходов свыше 5 миллионов рублей в год, будут распределяться по следующим нормативам: в федеральный бюджет – 13%, в региональные и местные бюджеты – 87%.Поступления НДПИ по рудам и удобрениям, для которых установлен повышающий рентный коэффициент 3,5, будут зачисляться на 83% в федеральный бюджет, на 17% - в бюджеты субъектов РФ; а в отношении полезных ископаемых, для которых коэффициент равен 1, нормативы составят 40% и 60% соответственно.Закон содержит и другие изменения, в том числе исключает необходимость принятия отдельного решения правительства РФ для заключения долгосрочных соглашений о предоставлении субсидий юрлицам в рамках исполнения соглашений о защите и поощрении капиталовложений.
https://radiosputnik.ria.ru/20200930/byudzhet-1577989758.html
https://ria.ru/20200924/byudzhet-1577695202.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_8fbae4ce7e01e6ef93821d20f5c2a498.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госдума рф, опек, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Госдума смягчила бюджетное правило на 2021 год

14:03 30.09.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Госдума приняла закон, смягчающий параметры бюджетного правила на 2021 год и позволяющий таким образом увеличить предельный объем расходов федерального бюджета почти на триллион рублей.
Бюджетное правило сейчас ограничивает расходование нефтегазовых доходов. Их предельный уровень определяется по специальной формуле с учетом нефтяных цен, прогнозируемых объемов добычи нефти и прогнозного курса рубля. При этом Бюджетный кодекс устанавливает расчетный объем дополнительных нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы: он определен на уровне 585 миллиардов рублей ежегодно на период до 2023 года.
Закон увеличивает эту расчетную сумму на 2021 год до 1,46 триллиона рублей. Для этого при расчете предельного уровня нефтегазовых расходов власти будут исходить из прежних, а не нынешних прогнозов объема добычи нефти – то есть без учета сделки ОПЕК+, которая привела к существенному снижению добычи. Кроме того, закон продлевает право правительства использовать средства ФНБ в следующем году на финансирование дефицита бюджета в пределах 1% ВВП.
На 2021 год продляется и действие временных статей Бюджетного кодекса, которые позволяют кабмину в отдельных случаях перераспределять бюджетные средства без внесения изменений в закон о бюджете. Это касается финансирования антикризисных мероприятий, мер по профилактике и устранению последствий коронавируса. Не потребуется правка бюджета и для перераспределения межбюджетных трансфертов на финансирование индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов РФ, но в пределах общего объема расходов бюджета.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
Вчера, 12:02
В Госдуму внесли проект федерального бюджета на 2021-2023 годы
На год продлевается и деятельность комиссии Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований, в которую Минфин вносит предложения по внесению изменений в сводную бюджетную роспись.
Одновременно устанавливаются нормативы распределения некоторых поступлений по НДФЛ. Так, поступления налога по депозитам и ценным бумагам, а также по дивидендам и процентам, выплачиваемым нерезидентам, будут полностью зачисляться в бюджет РФ. Поступления НДФЛ, связанные с его планируемым увеличением с 13% до 15% для доходов свыше 5 миллионов рублей в год, будут распределяться по следующим нормативам: в федеральный бюджет – 13%, в региональные и местные бюджеты – 87%.
Поступления НДПИ по рудам и удобрениям, для которых установлен повышающий рентный коэффициент 3,5, будут зачисляться на 83% в федеральный бюджет, на 17% - в бюджеты субъектов РФ; а в отношении полезных ископаемых, для которых коэффициент равен 1, нормативы составят 40% и 60% соответственно.
Закон содержит и другие изменения, в том числе исключает необходимость принятия отдельного решения правительства РФ для заключения долгосрочных соглашений о предоставлении субсидий юрлицам в рамках исполнения соглашений о защите и поощрении капиталовложений.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время рабочей встреч - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 11:06
Мишустин обсудил с Володиным проект трехлетнего бюджета
 
Обсудить0
Госдума РФОПЕКМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Эксперт объяснил, чем грозят спутанные провода у техники
02:06Дизайнер нашла способ победить осеннюю депрессию
01:53В США дочь канадского миллиардера осудили за связи с секс-культом
01:43Познеру пожалел США после дебатов Трампа и Байдена
01:14В Госдуме резко ответили на инициативу депутата Рады переименовать Россию
00:39В Таиланде россиянин пытался украсть вещи из туристического бунгало
00:21Оклады ряда госслужащих и бюджетников проиндексируют на 3%
00:19В России прекратил действие временный запрет на импорт топлива
00:16Налоговые должники в России перестанут получать вычеты
00:14В России стартует осенний призыв
00:10Рубль подешевел к евро на 11,05 за последний квартал
00:04Путин и Макрон призвали к прекращению огня в Карабахе
23:50Экипаж МКС сузил зону поиска утечки воздуха
23:36При пожаре в квартире на западе Москвы погиб один человек
23:25Испанская полиция задержала россиян за перевозку наркотиков
23:22Спасатели ищут двух заблудившихся на Эльбрусе альпинистов
23:19Минобороны Армении показало передвижение турецких F-16
23:17Президент непризнанной НКР призвал готовиться к длительной войне
23:02В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом
22:50Раскрыта самая главная ошибка заразившихся коронавирусом россиян
Лента новостейМолния