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Не все органы власти эффективно работают в сфере экологии, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не все органы власти в РФ работают эффективно в части экологии, есть претензии со стороны общественности. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T10:08
2020-09-30T10:55
россия
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что не все органы власти в РФ работают эффективно в части экологии, есть претензии со стороны общественности."Прежде всего вы знаете о критике, претензиях со стороны общественных организаций, со стороны экологических структур к уровню и качеству нашей работы, и считаю эти претензии и критику справедливыми. Не думаю, что все органы власти, органы власти всех уровней работают здесь эффективно. К сожалению, это не так", - сказал он на совещании в режиме видеоконференции по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса.Он поблагодарил участников встречи за конструктивную работу при подготовке совещания, за предложенные подходы к решению накопившихся в лесном комплексе проблем."Нужно будет внимательно разобраться с теми предложениями, которые прозвучали в ходе сегодняшнего обсуждения, внести коррективы в перечень поручений, проект которого подготовлен", - сказал президент.
https://ria.ru/20200930/les-1577980948.html
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россия, владимир путин, общество

Не все органы власти эффективно работают в сфере экологии, заявил Путин

10:08 30.09.2020 (обновлено: 10:55 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не все органы власти в РФ работают эффективно в части экологии, есть претензии со стороны общественности.
"Прежде всего вы знаете о критике, претензиях со стороны общественных организаций, со стороны экологических структур к уровню и качеству нашей работы, и считаю эти претензии и критику справедливыми. Не думаю, что все органы власти, органы власти всех уровней работают здесь эффективно. К сожалению, это не так", - сказал он на совещании в режиме видеоконференции по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса.
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Вчера, 10:05
Хищения при продаже леса в России зашкаливали, заявил Путин
Он поблагодарил участников встречи за конструктивную работу при подготовке совещания, за предложенные подходы к решению накопившихся в лесном комплексе проблем.
"Нужно будет внимательно разобраться с теми предложениями, которые прозвучали в ходе сегодняшнего обсуждения, внести коррективы в перечень поручений, проект которого подготовлен", - сказал президент.
 
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