https://ria.ru/20200930/ekologiya-1577981114.html
Не все органы власти эффективно работают в сфере экологии, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не все органы власти в РФ работают эффективно в части экологии, есть претензии со стороны общественности. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T10:08
2020-09-30T10:08
2020-09-30T10:55
россия
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что не все органы власти в РФ работают эффективно в части экологии, есть претензии со стороны общественности."Прежде всего вы знаете о критике, претензиях со стороны общественных организаций, со стороны экологических структур к уровню и качеству нашей работы, и считаю эти претензии и критику справедливыми. Не думаю, что все органы власти, органы власти всех уровней работают здесь эффективно. К сожалению, это не так", - сказал он на совещании в режиме видеоконференции по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса.Он поблагодарил участников встречи за конструктивную работу при подготовке совещания, за предложенные подходы к решению накопившихся в лесном комплексе проблем."Нужно будет внимательно разобраться с теми предложениями, которые прозвучали в ходе сегодняшнего обсуждения, внести коррективы в перечень поручений, проект которого подготовлен", - сказал президент.
https://ria.ru/20200930/les-1577980948.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
заявил, что не все органы власти в РФ работают эффективно в части экологии, есть претензии со стороны общественности.
"Прежде всего вы знаете о критике, претензиях со стороны общественных организаций, со стороны экологических структур к уровню и качеству нашей работы, и считаю эти претензии и критику справедливыми. Не думаю, что все органы власти, органы власти всех уровней работают здесь эффективно. К сожалению, это не так", - сказал он на совещании в режиме видеоконференции по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса.
Он поблагодарил участников встречи за конструктивную работу при подготовке совещания, за предложенные подходы к решению накопившихся в лесном комплексе проблем.
"Нужно будет внимательно разобраться с теми предложениями, которые прозвучали в ходе сегодняшнего обсуждения, внести коррективы в перечень поручений, проект которого подготовлен", - сказал президент.