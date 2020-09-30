https://ria.ru/20200930/drova-1577978077.html

На дачи находящихся на самоизоляции москвичей начали доставку дров

Городские службы вновь приступили к доставке дров на дачные и садовые участки москвичей, которым рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, сообщил журналистам РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T08:37

2020-09-30T08:37

2020-09-30T08:37

петр бирюков

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Городские службы вновь приступили к доставке дров на дачные и садовые участки москвичей, которым рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, сообщил журналистам в среду заместитель мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>."В рамках исполнения поручения мэра организована работа по обеспечению дровами пожилых граждан и горожан с хроническими заболеваниями, которые находятся на дачах, для соблюдения режима самоизоляции", - отметил Бирюков.По его словам, прием соответствующих заявок был возобновлен 27 сентября, городские службы уже приступили к их выполнению."Для оперативной доставки дров задействовано необходимое количество техники, в том числе самосвалы, погрузчики и манипуляторы", - сообщил заммэра.Он уточнил, что дрова доставляются по льготным ценам. Для оформления доставки необходимо позвонить по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что ранее такая работа была организована с марта по июль. За этот период было выполнено более 32 тысяч заявок.

https://radiosputnik.ria.ru/20200926/samoizolyatsiya-moskva-1577805054.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва, общество