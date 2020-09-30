https://ria.ru/20200930/drova-1577978077.html
На дачи находящихся на самоизоляции москвичей начали доставку дров
Городские службы вновь приступили к доставке дров на дачные и садовые участки москвичей, которым рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, сообщил журналистам РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T08:37
2020-09-30T08:37
2020-09-30T08:37
петр бирюков
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155686/92/1556869270_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_7f4af85cc0cdcec11b9377586b9fb37b.jpg
<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Городские службы вновь приступили к доставке дров на дачные и садовые участки москвичей, которым рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, сообщил журналистам в среду заместитель мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>."В рамках исполнения поручения мэра организована работа по обеспечению дровами пожилых граждан и горожан с хроническими заболеваниями, которые находятся на дачах, для соблюдения режима самоизоляции", - отметил Бирюков.По его словам, прием соответствующих заявок был возобновлен 27 сентября, городские службы уже приступили к их выполнению."Для оперативной доставки дров задействовано необходимое количество техники, в том числе самосвалы, погрузчики и манипуляторы", - сообщил заммэра.Он уточнил, что дрова доставляются по льготным ценам. Для оформления доставки необходимо позвонить по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что ранее такая работа была организована с марта по июль. За этот период было выполнено более 32 тысяч заявок.
https://radiosputnik.ria.ru/20200926/samoizolyatsiya-moskva-1577805054.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155686/92/1556869270_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_c7142ec473b43072a5bcb2c20e87cdcc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва, общество
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.
Городские службы вновь приступили к доставке дров на дачные и садовые участки москвичей, которым рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы
по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"В рамках исполнения поручения мэра организована работа по обеспечению дровами пожилых граждан и горожан с хроническими заболеваниями, которые находятся на дачах, для соблюдения режима самоизоляции", - отметил Бирюков.
По его словам, прием соответствующих заявок был возобновлен 27 сентября, городские службы уже приступили к их выполнению.
"Для оперативной доставки дров задействовано необходимое количество техники, в том числе самосвалы, погрузчики и манипуляторы", - сообщил заммэра.
Он уточнил, что дрова доставляются по льготным ценам. Для оформления доставки необходимо позвонить по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что ранее такая работа была организована с марта по июль. За этот период было выполнено более 32 тысяч заявок.