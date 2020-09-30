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https://ria.ru/20200930/drevesina-1578013881.html
В Финляндии прокомментировали решение Путина о запрете вывоза древесины
В Финляндии решение президента России Владимира Путина о запрете вывоза древесины назвали "неприятным", акции крупнейших финских гигантов деревообработки Stora... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T17:16
2020-09-30T17:16
россия
владимир путин
финляндия
хельсинки
в мире
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<strong>ХЕЛЬСИНКИ, 30 сен - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Finland/" target="_blank" data-auto="true">Финляндии</a> решение президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> о запрете вывоза древесины назвали "неприятным", акции крупнейших финских гигантов деревообработки Stora Enso, UPM и Metsä дешевеют в среду на бирже <a href="http://ria.ru/product_Nasdaq/" target="_blank" data-auto="true">Nasdaq</a> Helsinki.Ранее Путин провел совещание по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса. Среди поручений президента по итогам совещания - полный запрет на вывоз из страны грубо- или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород с 1 января 2022 года, развитие бизнеса и стимулирование потребления продукции лесного хозяйства экономикой РФ, укрепление кадрового состава.По данным Института природных ресурсов Финляндии Luke, Финляндия увеличила на 10% объём импорта древесины за первые пять месяцев 2020 года до 5,07 миллиона кубометров. По данным за четыре первых месяца года, основным поставщиком древесины традиционно является Россия - 75% всех поставок. В 2019 году импорт российской древесины составил 74%.По данным на 16.45 мск, акции крупнейших финских предприятий деревообработки падали на бирже в <a href="http://ria.ru/location_Helsinki/" target="_blank" data-auto="true">Хельсинки</a> на новостях из России. Так, Stora Enso падает на 1,36%, UPM на 0,15%, Metsä на 0,57%.
https://ria.ru/20200930/les-1577980948.html
Отлично! 👍
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Зашевелились, вражины. Мы вас даже без санкций сделали.
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россия
финляндия
хельсинки
РИА Новости
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россия, владимир путин, финляндия, хельсинки, в мире

В Финляндии прокомментировали решение Путина о запрете вывоза древесины

17:16 30.09.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСклад круглого леса лесного хозяйства "Кирзинское" в Ордынском районе Новосибирской области
Склад круглого леса лесного хозяйства Кирзинское в Ордынском районе Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ХЕЛЬСИНКИ, 30 сен - РИА Новости. В Финляндии решение президента России Владимира Путина о запрете вывоза древесины назвали "неприятным", акции крупнейших финских гигантов деревообработки Stora Enso, UPM и Metsä дешевеют в среду на бирже Nasdaq Helsinki.
Ранее Путин провел совещание по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса. Среди поручений президента по итогам совещания - полный запрет на вывоз из страны грубо- или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород с 1 января 2022 года, развитие бизнеса и стимулирование потребления продукции лесного хозяйства экономикой РФ, укрепление кадрового состава.
"Это неприятное решение, которое создает большую неопределенность для производственной среды, что отражается на всех других видах деятельности", - отметил в комментарии РИА Новости представитель ассоциации лесной промышленности Финляндии Юха Палокангас.
По данным Института природных ресурсов Финляндии Luke, Финляндия увеличила на 10% объём импорта древесины за первые пять месяцев 2020 года до 5,07 миллиона кубометров. По данным за четыре первых месяца года, основным поставщиком древесины традиционно является Россия - 75% всех поставок. В 2019 году импорт российской древесины составил 74%.
По данным на 16.45 мск, акции крупнейших финских предприятий деревообработки падали на бирже в Хельсинки на новостях из России. Так, Stora Enso падает на 1,36%, UPM на 0,15%, Metsä на 0,57%.
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РоссияВладимир ПутинФинляндияХельсинкиВ мире
 
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