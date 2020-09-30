https://ria.ru/20200930/drevesina-1578013881.html

В Финляндии прокомментировали решение Путина о запрете вывоза древесины

В Финляндии решение президента России Владимира Путина о запрете вывоза древесины назвали "неприятным", акции крупнейших финских гигантов деревообработки Stora... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T17:16

2020-09-30T17:16

2020-09-30T17:16

россия

владимир путин

финляндия

хельсинки

в мире

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<strong>ХЕЛЬСИНКИ, 30 сен - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Finland/" target="_blank" data-auto="true">Финляндии</a> решение президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> о запрете вывоза древесины назвали "неприятным", акции крупнейших финских гигантов деревообработки Stora Enso, UPM и Metsä дешевеют в среду на бирже <a href="http://ria.ru/product_Nasdaq/" target="_blank" data-auto="true">Nasdaq</a> Helsinki.Ранее Путин провел совещание по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса. Среди поручений президента по итогам совещания - полный запрет на вывоз из страны грубо- или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород с 1 января 2022 года, развитие бизнеса и стимулирование потребления продукции лесного хозяйства экономикой РФ, укрепление кадрового состава.По данным Института природных ресурсов Финляндии Luke, Финляндия увеличила на 10% объём импорта древесины за первые пять месяцев 2020 года до 5,07 миллиона кубометров. По данным за четыре первых месяца года, основным поставщиком древесины традиционно является Россия - 75% всех поставок. В 2019 году импорт российской древесины составил 74%.По данным на 16.45 мск, акции крупнейших финских предприятий деревообработки падали на бирже в <a href="http://ria.ru/location_Helsinki/" target="_blank" data-auto="true">Хельсинки</a> на новостях из России. Так, Stora Enso падает на 1,36%, UPM на 0,15%, Metsä на 0,57%.

https://ria.ru/20200930/les-1577980948.html

Юрий Шарапов Отлично! 👍 429

Natalia Bikowa Зашевелились, вражины. Мы вас даже без санкций сделали. 282

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, финляндия, хельсинки, в мире