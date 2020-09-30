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https://ria.ru/20200930/drevesina-1578002888.html
Эксперт рассказал о возможных последствиях лесной реформы
Полный запрет на вывоз необработанной древесины из России - правильное решение, но реформа системы лесоустройства может привести к росту коррупции, считает член РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T14:51
2020-09-30T14:51
россия
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Полный запрет на вывоз необработанной древесины из России - правильное решение, но реформа системы лесоустройства может привести к росту коррупции, считает член Национального комитета экологической безопасности кандидат биологических наук Анна Ридигер.О необходимости реформы в среду заявил президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>: по его словам, ситуация в сфере "вообще ни в какие ворота не лезет", нужно "жестко заниматься декриминализацией".По его поручению, с 1 января 2022 года будет введен полный запрет на вывоз из России необработанных лесов хвойных и ценных лиственных пород."Ввести полный запрет вывоза необработанной древесины - это правильное решение, но если провести рубанком по одной поверхности бревна, то оно уже может считаться обработанным", - сказала Ридигер РИА Новости."Замечательной идеей" она назвала и распространение лесного надзора на транспортировку, хранение и переработку древесины, однако усомнилась в ее реализуемости."Во-первых, это будут затраты, отмыв денег, и это будет хорошо проходить по бумагам. Это очень сильная коррупционная история, которая нас ждет и дальше", - полагает эксперт.По ее мнению, отлаживать новую систему придется "года три", но если все предложенные меры заработают, "будет прекрасно".
https://ria.ru/20200930/drevesina-1577991051.html
А почему только с 2022 года? они ж сейчас в ускоренном темпе всю тайгу закончат!!! С завтрашнего дня вводить надо запрет!
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надо было запрещать еще вчера!
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россия
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россия, владимир путин, экономика

Эксперт рассказал о возможных последствиях лесной реформы

14:51 30.09.2020
 
© РИА Новости / Илья НаймушинСклад древесины
Склад древесины - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Полный запрет на вывоз необработанной древесины из России - правильное решение, но реформа системы лесоустройства может привести к росту коррупции, считает член Национального комитета экологической безопасности кандидат биологических наук Анна Ридигер.
О необходимости реформы в среду заявил президент Владимир Путин: по его словам, ситуация в сфере "вообще ни в какие ворота не лезет", нужно "жестко заниматься декриминализацией".
По его поручению, с 1 января 2022 года будет введен полный запрет на вывоз из России необработанных лесов хвойных и ценных лиственных пород.
"Ввести полный запрет вывоза необработанной древесины - это правильное решение, но если провести рубанком по одной поверхности бревна, то оно уже может считаться обработанным", - сказала Ридигер РИА Новости.
Лесовоз везет древесину в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
Вчера, 12:17
Вице-премьер рассказала о системе отслеживания сделок с древесиной
"Замечательной идеей" она назвала и распространение лесного надзора на транспортировку, хранение и переработку древесины, однако усомнилась в ее реализуемости.
"Во-первых, это будут затраты, отмыв денег, и это будет хорошо проходить по бумагам. Это очень сильная коррупционная история, которая нас ждет и дальше", - полагает эксперт.
По ее мнению, отлаживать новую систему придется "года три", но если все предложенные меры заработают, "будет прекрасно".
 
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