https://ria.ru/20200930/drevesina-1578002888.html

Эксперт рассказал о возможных последствиях лесной реформы

Полный запрет на вывоз необработанной древесины из России - правильное решение, но реформа системы лесоустройства может привести к росту коррупции, считает член РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T14:51

2020-09-30T14:51

2020-09-30T14:51

россия

владимир путин

экономика

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Полный запрет на вывоз необработанной древесины из России - правильное решение, но реформа системы лесоустройства может привести к росту коррупции, считает член Национального комитета экологической безопасности кандидат биологических наук Анна Ридигер.О необходимости реформы в среду заявил президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>: по его словам, ситуация в сфере "вообще ни в какие ворота не лезет", нужно "жестко заниматься декриминализацией".По его поручению, с 1 января 2022 года будет введен полный запрет на вывоз из России необработанных лесов хвойных и ценных лиственных пород."Ввести полный запрет вывоза необработанной древесины - это правильное решение, но если провести рубанком по одной поверхности бревна, то оно уже может считаться обработанным", - сказала Ридигер РИА Новости."Замечательной идеей" она назвала и распространение лесного надзора на транспортировку, хранение и переработку древесины, однако усомнилась в ее реализуемости."Во-первых, это будут затраты, отмыв денег, и это будет хорошо проходить по бумагам. Это очень сильная коррупционная история, которая нас ждет и дальше", - полагает эксперт.По ее мнению, отлаживать новую систему придется "года три", но если все предложенные меры заработают, "будет прекрасно".

https://ria.ru/20200930/drevesina-1577991051.html

sedlex76 А почему только с 2022 года? они ж сейчас в ускоренном темпе всю тайгу закончат!!! С завтрашнего дня вводить надо запрет! 97

Aleksandr Asann надо было запрещать еще вчера! 65

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, экономика