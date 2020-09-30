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Вице-премьер рассказала о системе отслеживания сделок с древесиной
Система контроля торговли древесиной будет автоматически блокировать сделки с лесоматериалами, происхождение которых не подтверждено, на любом этапе, говорится... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T12:17
2020-09-30T12:17
виктория абрамченко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
экономика
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Система контроля торговли древесиной будет автоматически блокировать сделки с лесоматериалами, происхождение которых не подтверждено, на любом этапе, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера <a href="http://ria.ru/person_Viktorija_Abramchenko/" target="_blank">Виктории Абрамченко</a>.Как уточняет пресс-служба, необходимо связать в единой государственной информационной системе все цепочки движения древесины посредством электронных сопроводительных документов. От заготовки на делянке с фиксацией движения заготовленного объема на склады."Кстати, мы учли предложения коллег из <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> о том, что к таким складам нужно установить требования, в том числе по обязательной видеофиксации движения транспортных средств и грузопотоков", - приводятся в сообщении слова Абрамченко.
https://ria.ru/20200930/les-1577980948.html
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РИА Новости
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виктория абрамченко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), экономика

Вице-премьер рассказала о системе отслеживания сделок с древесиной

12:17 30.09.2020
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЛесовоз везет древесину в Красноярском крае
Лесовоз везет древесину в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Система контроля торговли древесиной будет автоматически блокировать сделки с лесоматериалами, происхождение которых не подтверждено, на любом этапе, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера Виктории Абрамченко.
"После склада в системе должно фиксироваться перемещение этого объема на производство и на реализацию, в том числе на экспорт. В случае, если на любом последующем шаге система не имеет подтверждения легальности происхождения древесины, сделки блокируются, легальность не подтверждается - реализация древесины невозможна", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как уточняет пресс-служба, необходимо связать в единой государственной информационной системе все цепочки движения древесины посредством электронных сопроводительных документов. От заготовки на делянке с фиксацией движения заготовленного объема на склады.
"Кстати, мы учли предложения коллег из ФСБ о том, что к таким складам нужно установить требования, в том числе по обязательной видеофиксации движения транспортных средств и грузопотоков", - приводятся в сообщении слова Абрамченко.
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Виктория АбрамченкоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Экономика
 
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