https://ria.ru/20200930/drevesina-1577991051.html

Вице-премьер рассказала о системе отслеживания сделок с древесиной

Система контроля торговли древесиной будет автоматически блокировать сделки с лесоматериалами, происхождение которых не подтверждено, на любом этапе, говорится... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T12:17

2020-09-30T12:17

2020-09-30T12:17

виктория абрамченко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

экономика

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Система контроля торговли древесиной будет автоматически блокировать сделки с лесоматериалами, происхождение которых не подтверждено, на любом этапе, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера <a href="http://ria.ru/person_Viktorija_Abramchenko/" target="_blank">Виктории Абрамченко</a>.Как уточняет пресс-служба, необходимо связать в единой государственной информационной системе все цепочки движения древесины посредством электронных сопроводительных документов. От заготовки на делянке с фиксацией движения заготовленного объема на склады."Кстати, мы учли предложения коллег из <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> о том, что к таким складам нужно установить требования, в том числе по обязательной видеофиксации движения транспортных средств и грузопотоков", - приводятся в сообщении слова Абрамченко.

https://ria.ru/20200930/les-1577980948.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктория абрамченко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), экономика