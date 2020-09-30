https://ria.ru/20200930/drevesina-1577989538.html

Правительство намерено запретить экспорт необработанной древесины

Экспорт необработанных лесоматериалов может быть в ближайшее время запрещен в России, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера Виктории Абрамченко. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T11:59

2020-09-30T11:59

2020-09-30T11:59

виктория абрамченко

экономика

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Экспорт необработанных лесоматериалов может быть в ближайшее время запрещен в России, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера <a href="http://ria.ru/person_Viktorija_Abramchenko/" target="_blank" data-auto="true">Виктории Абрамченко</a>."Мы предлагаем принять меры к запрету вывоза с территории нашей страны необработанных, т.е. кругляка, и грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород", - говорится в сообщении.Как уточняется в сообщении, для реализации такой меры нужно немного времени, чтобы небольшие компании, для которых лес является единственным источником дохода, успели выйти из тени и с разумной государственной поддержкой смогли наладить переработку древесины.

https://ria.ru/20200930/drevesina-1577986640.html

Елена Прозорова Путин, где ты был эти 20 лет? Раньше не знал, что китайцы всю Сибирь вырубают? Так сам им отдал земли в аренду на 49 лет... Пшел вон в отставку! 112

Maksim S Ну да, ну да... и нефть сырую не будут вывозить и прочие ископаемые... свежо придание... 95

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктория абрамченко, экономика