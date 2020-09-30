Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200930/drevesina-1577989538.html
Правительство намерено запретить экспорт необработанной древесины
Экспорт необработанных лесоматериалов может быть в ближайшее время запрещен в России, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера Виктории Абрамченко. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T11:59
2020-09-30T11:59
виктория абрамченко
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564868254_0:0:2728:1536_1400x0_80_0_0_ee3d626ef37e05efa3df1a215f4348c3.jpg
<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Экспорт необработанных лесоматериалов может быть в ближайшее время запрещен в России, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера <a href="http://ria.ru/person_Viktorija_Abramchenko/" target="_blank" data-auto="true">Виктории Абрамченко</a>."Мы предлагаем принять меры к запрету вывоза с территории нашей страны необработанных, т.е. кругляка, и грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород", - говорится в сообщении.Как уточняется в сообщении, для реализации такой меры нужно немного времени, чтобы небольшие компании, для которых лес является единственным источником дохода, успели выйти из тени и с разумной государственной поддержкой смогли наладить переработку древесины.
https://ria.ru/20200930/drevesina-1577986640.html
Путин, где ты был эти 20 лет? Раньше не знал, что китайцы всю Сибирь вырубают? Так сам им отдал земли в аренду на 49 лет... Пшел вон в отставку!
112
Ну да, ну да... и нефть сырую не будут вывозить и прочие ископаемые... свежо придание...
95
32
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564868254_0:0:2728:2046_1400x0_80_0_0_374a44c3d2eee55d8f1d3ca6e864dd7d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виктория абрамченко, экономика

Правительство намерено запретить экспорт необработанной древесины

11:59 30.09.2020
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЛесовоз везет древесину в Красноярском крае
Лесовоз везет древесину в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Экспорт необработанных лесоматериалов может быть в ближайшее время запрещен в России, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера Виктории Абрамченко.
"Мы предлагаем принять меры к запрету вывоза с территории нашей страны необработанных, т.е. кругляка, и грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород", - говорится в сообщении.
Как уточняется в сообщении, для реализации такой меры нужно немного времени, чтобы небольшие компании, для которых лес является единственным источником дохода, успели выйти из тени и с разумной государственной поддержкой смогли наладить переработку древесины.
Железнодорожные рабочие возле поезда, перевозящего древесину, импортируемую из России, на железнодорожной станции в Суйфэньхэ, Китай - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
Вчера, 11:26
Путин поручил запретить экспорт необработанной древесины
 
Обсудить32
Виктория АбрамченкоЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Эксперт объяснил, чем грозят спутанные провода у техники
02:06Дизайнер нашла способ победить осеннюю депрессию
01:53В США дочь канадского миллиардера осудили за связи с секс-культом
01:43Познеру пожалел США после дебатов Трампа и Байдена
01:14В Госдуме резко ответили на инициативу депутата Рады переименовать Россию
00:39В Таиланде россиянин пытался украсть вещи из туристического бунгало
00:21Оклады ряда госслужащих и бюджетников проиндексируют на 3%
00:19В России прекратил действие временный запрет на импорт топлива
00:16Налоговые должники в России перестанут получать вычеты
00:14В России стартует осенний призыв
00:10Рубль подешевел к евро на 11,05 за последний квартал
00:04Путин и Макрон призвали к прекращению огня в Карабахе
23:50Экипаж МКС сузил зону поиска утечки воздуха
23:36При пожаре в квартире на западе Москвы погиб один человек
23:25Испанская полиция задержала россиян за перевозку наркотиков
23:22Спасатели ищут двух заблудившихся на Эльбрусе альпинистов
23:19Минобороны Армении показало передвижение турецких F-16
23:17Президент непризнанной НКР призвал готовиться к длительной войне
23:02В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом
22:50Раскрыта самая главная ошибка заразившихся коронавирусом россиян
Лента новостейМолния