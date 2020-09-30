https://ria.ru/20200930/drevesina-1577982056.html
Система учета древесины должна стать обязательной, заявил Путин
Система учета древесины и сделок с ней в пилотном режиме должна заработать с 1 января 2021 года, а с 1 июля должна стать обязательной, заявил на совещании о... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T10:21
2020-09-30T10:21
2020-09-30T10:27
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Система учета древесины и сделок с ней в пилотном режиме должна заработать с 1 января 2021 года, а с 1 июля должна стать обязательной, заявил на совещании о развитии и декриминализации лесного комплекса президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."В пилотном режиме система учёта древесины и сделок с ней должна заработать с 1 января будущего года, а с 1 июля её использование должно стать обязательным", - сказал он.
https://ria.ru/20200930/putin-1577981809.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика