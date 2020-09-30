https://ria.ru/20200930/donbass-1578023881.html

Грызлов заявил о фактическом прекращении Минских соглашений

Заявления властей Украины о планах вернуть Донбасс на своих условиях говорят о фактическом прекращении выполнения Киевом Минских соглашений, сообщил полпред... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T20:55

2020-09-30T20:55

2020-09-30T21:45

витольд фокин

ситуация в днр и лнр

донбасс

верховная рада украины

владимир зеленский

борис грызлов

луганск

киев

в мире

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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Заявления властей Украины о планах вернуть <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасс</a> на своих условиях говорят о фактическом прекращении выполнения <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киевом</a> Минских соглашений, сообщил полпред России в контактной группе <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Грызлов</a>.Он напомнил, что на сайте президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/">Украины</a> указано: "Главной целью нашей делегации, как и всего государства, является возвращение исключительно на украинских условиях всех временно оккупированных территорий".Он также указал, что постановление Рады о местных выборах, нарушающее Минские соглашения, так и не скорректировали.Решение президента Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a> вывести из состава делегации <a href="http://ria.ru/person_vitold-fokin/" target="_blank" data-auto="true">Витольда Фокина</a> Грызлов назвал показательным. По его словам, среди представителей Киева это был единственный профессионал, который называл вещи своими именами.Российский полпред также призвал международных посредников потребовать от Украины ответственности в переговорах. Он подчеркнул, что, несмотря на попытки Киева присвоить достижения по прекращению огня, "именно украинская сторона тормозит любые договоренности" в этой области.Грызлов отметил, что Киев всеми способами пытается избежать ведения протоколов заседаний контактной группы и их фиксации на видео или аудио. Такая позиция, по его мнению, говорит о нежелании выполнять любые взятые на себя обязательства.

https://ria.ru/20200923/donbass-1577643639.html

https://ria.ru/20200930/donbass-1578019873.html

Егор Панкратов Только Россия носится с этими соглашениями, как с списанной торбой. Не будут чубатые ничего исполнять. ЛДНР в состав РФ! Тогда этот бред для дончан закончится. 71

Афанас Кукуев Должность у него на уровне эксперта в передачах Соловьёва. Никому ваша Украина не интересна и за 6 лет тошнит уже от новостей про Украину 23

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донбасс

луганск

киев

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

витольд фокин, ситуация в днр и лнр, донбасс, верховная рада украины, владимир зеленский, борис грызлов, луганск, киев, в мире