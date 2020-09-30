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https://ria.ru/20200930/donbass-1578023881.html
Грызлов заявил о фактическом прекращении Минских соглашений
Заявления властей Украины о планах вернуть Донбасс на своих условиях говорят о фактическом прекращении выполнения Киевом Минских соглашений, сообщил полпред... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T20:55
2020-09-30T21:45
витольд фокин
ситуация в днр и лнр
донбасс
верховная рада украины
владимир зеленский
борис грызлов
луганск
киев
в мире
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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Заявления властей Украины о планах вернуть <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасс</a> на своих условиях говорят о фактическом прекращении выполнения <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киевом</a> Минских соглашений, сообщил полпред России в контактной группе <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Грызлов</a>.Он напомнил, что на сайте президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/">Украины</a> указано: "Главной целью нашей делегации, как и всего государства, является возвращение исключительно на украинских условиях всех временно оккупированных территорий".Он также указал, что постановление Рады о местных выборах, нарушающее Минские соглашения, так и не скорректировали.Решение президента Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a> вывести из состава делегации <a href="http://ria.ru/person_vitold-fokin/" target="_blank" data-auto="true">Витольда Фокина</a> Грызлов назвал показательным. По его словам, среди представителей Киева это был единственный профессионал, который называл вещи своими именами.Российский полпред также призвал международных посредников потребовать от Украины ответственности в переговорах. Он подчеркнул, что, несмотря на попытки Киева присвоить достижения по прекращению огня, "именно украинская сторона тормозит любые договоренности" в этой области.Грызлов отметил, что Киев всеми способами пытается избежать ведения протоколов заседаний контактной группы и их фиксации на видео или аудио. Такая позиция, по его мнению, говорит о нежелании выполнять любые взятые на себя обязательства.
https://ria.ru/20200923/donbass-1577643639.html
https://ria.ru/20200930/donbass-1578019873.html
Только Россия носится с этими соглашениями, как с списанной торбой. Не будут чубатые ничего исполнять. ЛДНР в состав РФ! Тогда этот бред для дончан закончится.
71
Должность у него на уровне эксперта в передачах Соловьёва. Никому ваша Украина не интересна и за 6 лет тошнит уже от новостей про Украину
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донбасс
луганск
киев
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витольд фокин, ситуация в днр и лнр, донбасс, верховная рада украины, владимир зеленский, борис грызлов, луганск, киев, в мире

Грызлов заявил о фактическом прекращении Минских соглашений

20:55 30.09.2020 (обновлено: 21:45 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Заявления властей Украины о планах вернуть Донбасс на своих условиях говорят о фактическом прекращении выполнения Киевом Минских соглашений, сообщил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.
Он напомнил, что на сайте президента Украины указано: "Главной целью нашей делегации, как и всего государства, является возвращение исключительно на украинских условиях всех временно оккупированных территорий".
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"Это принципиально противоречит самой основе Минских соглашений. <…> Безусловно, такая позиция юридически ничтожна, но политические последствия у нее катастрофичны. Украинская власть вынуждает представителей Донецка и Луганска принять ответные меры и не должна жаловаться, когда эти меры будут реализованы. Киеву лучше вернуться к исполнению "Минска", к исполнению своих прежних предвыборных обещаний".

Борис Грызлов
Борис Грызлов
Он также указал, что постановление Рады о местных выборах, нарушающее Минские соглашения, так и не скорректировали.
Решение президента Украины Владимира Зеленского вывести из состава делегации Витольда Фокина Грызлов назвал показательным. По его словам, среди представителей Киева это был единственный профессионал, который называл вещи своими именами.
Российский полпред также призвал международных посредников потребовать от Украины ответственности в переговорах. Он подчеркнул, что, несмотря на попытки Киева присвоить достижения по прекращению огня, "именно украинская сторона тормозит любые договоренности" в этой области.
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Грызлов отметил, что Киев всеми способами пытается избежать ведения протоколов заседаний контактной группы и их фиксации на видео или аудио. Такая позиция, по его мнению, говорит о нежелании выполнять любые взятые на себя обязательства.
"Украинская сторона вышла из дополнительных мер по усилению режима прекращения огня. Заблокированы все предложения по координации и контролю за соблюдением режима прекращения огня, сорваны ранее достигнутые договоренности о совместных инспекциях Украины и Донбасса, создаются позиции ВСУ в зонах разведения сторон. <…> Все это нельзя рассматривать иначе как подготовку новых украинских военных акций против Донецка и Луганска", — заключил российский полпред.
 
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Витольд ФокинСитуация в ДНР и ЛНРДонбассВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийБорис ГрызловЛуганскКиевВ мире
 
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