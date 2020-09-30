https://ria.ru/20200930/debaty-1577985327.html

Политолог назвал победителя в дебатах Байдена и Трампа

Оба кандидата в президенты США - Джо Байден и Дональд Трамп - были неубедительны на прошедших дебатах, но косвенную победу одержал кандидат от демократов... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T11:09

2020-09-30T11:09

2020-09-30T11:10

президентские выборы в сша — 2020

дональд трамп

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Оба кандидата в президенты США - <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> и <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> - были неубедительны на прошедших дебатах, но косвенную победу одержал кандидат от демократов Байден, считает доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова политолог Борис Межуев.Первые дебаты Трампа и Байдена прошли во вторник в Кливленде, они продолжались 96 минут и отметились тем, что кандидаты постоянно перебивали друг друга, обвиняли во лжи и использовали грубые выражения."Я думаю, что оба кандидата были совершенно не убедительны, и для обоих эти дебаты были провальными, но решающее преимущество, к сожалению, у Байдена, потому что он, в отличие от Трампа, не нуждался в этих дебатах для подтверждения своего лидерства в национальных опросах", - сказал эксперт РИА Новости.Как отметил Межуев, все понимают, что за Байдена голосуют не потому, что любят его, а потому, что голосуют против Трампа. Как пояснил Межуев, за Трампа не голосуют, чтобы избавиться от Байдена, он четыре года действующий президент и ему надо подчеркнуть те свои качества, которые, по мнению критиков, у него отсутствуют, но Трампу этого сделать в ходе дебатов не удалось."Вместо того, чтобы продемонстрировать себя более убедительным, более взвешенным, более спокойным кандидатом, он предложил себя как раз наоборот: привел все свои те самые качества, за которые его и критикуют. Он бесконечно перебивал своего оппонента и ведущего, не стеснялся в личных выпадах, он постоянно пытался, это была его главная ошибка, апеллировать к самому Байдену, который все время смотрел в сторону и апеллировал к аудитории, что было для него выигрышно", - сказал эксперт. По его словам, Трамп все время пытался "пробиться" к Байдену, доказать ему, что оппонент обманывает, а сам Трамп имеет большие достижения.Как отметил эксперт, Байден показал себя более отрешенным от политического столкновения кандидатов, более спокойным и менее увлеченным этой борьбой. По его словам, сейчас либеральные комментаторы в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> еще в большей степени указывают на Трампа как на еще большую опасность для американской демократии, тем более, как отметил Межуев, у Трампа самое слабое звено в выступлениях - подчеркивание того, что он может не согласиться с результатами выборов."Понятно, что он имеет в виду, (говоря) что он не уйдет в первую ночь, а то, что на подсчет голосов по почте уйдет много времени, голоса потребуют проверки. Но это все слишком сложно звучит, а зритель и слушатель сразу воспринимает одну простую идею, что Трамп подобно латиноамериканским и восточноевропейским диктаторам не уйдет при любом результате выборов", - пояснил он.По мнению эксперта, Байден был более убедительным в ходе дебатов, одержав косвенную, но победу."Я думаю, что победил Байден, но эта победа такая косвенная, не прямая. Он не продемонстрировал какую-то высокую убедительность, ничего особо не доказал, не имел какого-то особого месседжа. Но, с другой стороны, негативные стороны Трампа удалось ему подчеркнуть. Трамп не справился с собой на этих дебатах. Он будто не смог подавить в себе того немного капризного и немного раздражительного человека, слишком увлекающегося полемикой, такого ведущего телешоу, кем он являлся на предшествующих выборах. Сейчас, мне кажется, американцы уже устали от такого типа политического поведения", - сказал Межуев.Трампу и Байдену предстоит еще два раунда дебатов, также один раунд дебатов проведут кандидаты в вице-президенты <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pens/" target="_blank" data-auto="true">Майк Пенс</a> и <a href="http://ria.ru/person_kamala-kharris/" target="_blank" data-auto="true">Камала Харрис</a>. Президентские выборы состоятся в США 3 ноября.Победа на дебатах в глазах общественного мнения не гарантирует успех на выборах. Так, согласно опросам, <a href="http://ria.ru/person_KHillari_Klinton/" target="_blank" data-auto="true">Хиллари Клинтон</a> выиграла все три раунда дебатов у Трампа в 2016 году, но выборы все равно проиграла.

https://ria.ru/20200930/tramp-1577980515.html

https://ria.ru/20200930/bayden-1577978243.html

https://ria.ru/20200930/borat-1577982248.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире