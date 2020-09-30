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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200930/beshenstvo-1578014690.html
Около 420 тысяч животных привили от бешенства в Подмосковье в 2020 году
С начала текущего года в Московской области более 420 тысяч животных разных видов получили прививку от бешенства, сообщил министр сельского хозяйства... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T17:29
2020-09-30T17:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. </strong>С начала текущего года в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> более 420 тысяч животных разных видов получили прививку от бешенства, сообщил министр сельского хозяйства Подмосковья <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Razin1/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Разин</a>. "В 2020 году на территории Московской области было привито 420 698 животных. Для диких плотоядных животных разложено более одного миллиона доз вакцины", — сказал Разин.По его словам, кроме вакцинации было проведено 1654 исследования на бешенство, из них в 71 случаях результаты оказались положительными.Министр обратил внимание на то, что использование малой авиации позволяет эффективно бороться с бешенством животных в регионе. Также, по его словам, снизить число случаев бешенства помогли дополнительная раскладка вакцины и отстрел диких животных в очагах распространения заболевания.
https://ria.ru/20200921/beshenstvo-1577541196.html
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московская область (подмосковье)

Около 420 тысяч животных привили от бешенства в Подмосковье в 2020 году

17:29 30.09.2020
 
© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанкВ ветеринарной лечебнице
В ветеринарной лечебнице - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Борис Бабанов
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. С начала текущего года в Московской области более 420 тысяч животных разных видов получили прививку от бешенства, сообщил министр сельского хозяйства Подмосковья Андрей Разин.
"В 2020 году на территории Московской области было привито 420 698 животных. Для диких плотоядных животных разложено более одного миллиона доз вакцины", — сказал Разин.
По его словам, кроме вакцинации было проведено 1654 исследования на бешенство, из них в 71 случаях результаты оказались положительными.
Министр обратил внимание на то, что использование малой авиации позволяет эффективно бороться с бешенством животных в регионе. Также, по его словам, снизить число случаев бешенства помогли дополнительная раскладка вакцины и отстрел диких животных в очагах распространения заболевания.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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