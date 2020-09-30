https://ria.ru/20200930/beshenstvo-1578014690.html

Около 420 тысяч животных привили от бешенства в Подмосковье в 2020 году

С начала текущего года в Московской области более 420 тысяч животных разных видов получили прививку от бешенства, сообщил министр сельского хозяйства... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T17:29

2020-09-30T17:29

2020-09-30T17:29

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. </strong>С начала текущего года в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> более 420 тысяч животных разных видов получили прививку от бешенства, сообщил министр сельского хозяйства Подмосковья <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Razin1/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Разин</a>. "В 2020 году на территории Московской области было привито 420 698 животных. Для диких плотоядных животных разложено более одного миллиона доз вакцины", — сказал Разин.По его словам, кроме вакцинации было проведено 1654 исследования на бешенство, из них в 71 случаях результаты оказались положительными.Министр обратил внимание на то, что использование малой авиации позволяет эффективно бороться с бешенством животных в регионе. Также, по его словам, снизить число случаев бешенства помогли дополнительная раскладка вакцины и отстрел диких животных в очагах распространения заболевания.

https://ria.ru/20200921/beshenstvo-1577541196.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)