https://ria.ru/20200930/belorussiya-1578012077.html

В Италии призвали Россию к конструктивной роли в ситуации с Белоруссией

Италия призывает Россию вести конструктивный диалог по кризису в Белоруссии и считает, что в отношениях с Минском необходим прагматичный подход, заявил глава... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T16:51

2020-09-30T16:51

2020-09-30T16:55

протесты в белоруссии

майк помпео

александр лукашенко

сергей лавров

мид италии

минск

белоруссия

сша

в мире

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<strong>РИМ, 30 сен – РИА Новости, Александр Логунов.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италия</a> призывает Россию вести конструктивный диалог по кризису в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и считает, что в отношениях с <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минском</a> необходим прагматичный подход, заявил глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Italii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Италии</a> <a href="http://ria.ru/person_Luidzhi_Di_Majjo/" target="_blank" data-auto="true">Луиджи Ди Майо</a>."Вместе с европейскими коллегами мы с беспокойством следим за репрессиями в Белоруссии и мы продолжаем твердо обращаться к властям (Белоруссии), с тем, чтобы они запустили действенный и всеобъемлющий диалог со всеми заинтересованными сторонами из оппозиции и гражданского общества", - сказал он после переговоров с госсекретарем <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майком Помпео</a>."Считаю, что необходимо сохранять прагматичный подход и не скомпрометировать каналы связи с Минском. Очевидно, что чтобы добиться положительного исхода, необходимо привлечь Россию с тем, чтобы она вела конструктивную роль в продвижении диалога с Минском, и я неоднократно отмечал эту тему министру (иностранных дел России Сергею) Лаврову", - сказал министр.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко. Между тем в минувшую среду состоялась инаугурация Лукашенко, она спровоцировала акцию протеста, при разгоне которой силовики вновь использовали силовые методы и водометы.

https://ria.ru/20200929/sanktsii-1577953328.html

Иван Чугайнов Какой-то студент юридического колледжа на фото. Советует нам, как жить. Европейские политики сильно измельчали. 28

Владислав Леончук А что по поводу Независимой зоны Сиэтла сказал??? Или об этом не говорили? ;-) 24

6

минск

белоруссия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, александр лукашенко, сергей лавров, мид италии, минск, белоруссия, сша, в мире