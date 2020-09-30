https://ria.ru/20200930/belorussiya-1577988832.html
Белорусские католики отрицают, что их использует Запад
Генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии и ответственный за СМИ в католическом епископате Белоруссии епископ Юрий Кособуцкий заявил, что США и ЦРУ не... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T11:52
2020-09-30T11:52
2020-09-30T11:56
протесты в белоруссии
религия
новости - религия и мировоззрение
александр лукашенко
сергей нарышкин
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 30 сен – РИА Новости.</strong> Генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии и ответственный за СМИ в католическом епископате Белоруссии епископ Юрий Кособуцкий заявил, что США и ЦРУ не используют Римско-католическую церковь (РКЦ) в республике в политических целях.Ранее директор Службы внешней разведки России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a> заявил, что США бесцеремонно вмешиваются в религиозную ситуацию в Белоруссии, стремясь столкнуть представителей православной и католической ветвей христианства. По словам Нарышкина, пытаясь втянуть пока проявляющий сдержанность Ватикан в белорусские события, США ведут работу по более активному подключению католических священников к участию в антиправительственных выступлениях."В некоторых СМИ была опубликована информация, которую сообщил глава внешней разведки России Сергей Нарышкин. Это фейк, это нелепость. Он говорил о каких-то провокациях, о том, что Соединенные Штаты Америки, ЦРУ и другие организации пытаются использовать католическую церковь для подрыва государственного строя в нашей стране", - заявил Кособуцкий, его слова приводит портал РКЦ в Белоруссии."Это информация, к которой следует относиться с долей иронии", - считает он.По словам Кособуцкого, католические священнослужители в республике не получают никаких инструкций ни от кого, и не только политического характера. "Никаких призывов к открытому высказыванию во время богослужений того или иного отношения к власти священникам никто не доводит", - заявил он.Иерарх считает, что заявления относительно США "могут быть как-то связаны с позицией католической церкви". "Сегодня католическая церковь в Беларуси говорит правду о ситуации в стране, выступает против насилия, призывает людей к солидарности, к единству, к согласию, миру, прощению", - сказал Кособуцкий.Ранее главу католиков Белоруссии митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича, который является гражданином Белоруссии, власти не пустили в страну из Польши, где он находился по работе. Госпогранкомитет сообщил, что белорусский паспорт Кондрусевича признан недействительным. В МВД заявили РИА Новости, что проверяют информацию о возможном наличии у иерарха иностранного гражданства, а его белорусский паспорт аннулирован во избежание "необоснованного использования". До инцидента Кондрусевич подверг критике действия силовиков по подавлению протестов в стране, призывал власти начать конструктивный диалог с обществом.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200929/naryshkin-1577953296.html
https://ria.ru/20200929/katoliki-1577957532.html
Ольга Занкова
пусть не смешит)) независимый и пушистый?)) Особенно про католиков - НЕ верю. В католицизме подчинение единому центру - основа. А уж когда католические ксензы все сплошь УЧИЛИСЬ в ПОЛЬШЕ... Это ставленники поляков однозначно
10
Samvel Vazgenovich Gurgenov
Долой нелигитимного!
10
22
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, новости - религия и мировоззрение, александр лукашенко, сергей нарышкин, белоруссия, в мире
МИНСК, 30 сен – РИА Новости. Генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии и ответственный за СМИ в католическом епископате Белоруссии епископ Юрий Кособуцкий заявил, что США и ЦРУ не используют Римско-католическую церковь (РКЦ) в республике в политических целях.
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин
заявил, что США бесцеремонно вмешиваются в религиозную ситуацию в Белоруссии, стремясь столкнуть представителей православной и католической ветвей христианства. По словам Нарышкина, пытаясь втянуть пока проявляющий сдержанность Ватикан в белорусские события, США ведут работу по более активному подключению католических священников к участию в антиправительственных выступлениях.
"В некоторых СМИ была опубликована информация, которую сообщил глава внешней разведки России Сергей Нарышкин. Это фейк, это нелепость. Он говорил о каких-то провокациях, о том, что Соединенные Штаты Америки, ЦРУ и другие организации пытаются использовать католическую церковь для подрыва государственного строя в нашей стране", - заявил Кособуцкий, его слова приводит портал РКЦ в Белоруссии.
"Это информация, к которой следует относиться с долей иронии", - считает он.
По словам Кособуцкого, католические священнослужители в республике не получают никаких инструкций ни от кого, и не только политического характера. "Никаких призывов к открытому высказыванию во время богослужений того или иного отношения к власти священникам никто не доводит", - заявил он.
Иерарх считает, что заявления относительно США "могут быть как-то связаны с позицией католической церкви". "Сегодня католическая церковь в Беларуси говорит правду о ситуации в стране, выступает против насилия, призывает людей к солидарности, к единству, к согласию, миру, прощению", - сказал Кособуцкий.
Ранее главу католиков Белоруссии митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича, который является гражданином Белоруссии, власти не пустили в страну из Польши, где он находился по работе. Госпогранкомитет сообщил, что белорусский паспорт Кондрусевича признан недействительным. В МВД заявили РИА Новости, что проверяют информацию о возможном наличии у иерарха иностранного гражданства, а его белорусский паспорт аннулирован во избежание "необоснованного использования". До инцидента Кондрусевич подверг критике действия силовиков по подавлению протестов в стране, призывал власти начать конструктивный диалог с обществом.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии
9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко
, набрав 80,1% голосов.
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