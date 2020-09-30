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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200930/belorussiya-1577977092.html
Горбачев прокомментировал ситуацию в Белоруссии
Белоруссии в нынешней обстановке нужна поддержка всех, кто сочувствует и понимает проблему, чтобы не довести дело до военных действий, однако нельзя вмешиваться РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T07:50
2020-09-30T07:50
протесты в белоруссии
александр лукашенко
михаил горбачев
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в нынешней обстановке нужна поддержка всех, кто сочувствует и понимает проблему, чтобы не довести дело до военных действий, однако нельзя вмешиваться в дела страны, в том числе и при проведении возможной конституционной реформы, уверен экс-президент <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Gorbachev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Горбачев</a>.Такое мнение он высказал в интервью британскому изданию <a href="https://www.thetimes.co.uk/" target="_blank">The Times</a>. Бывший советский лидер подчеркнул, что "когда мы говорим о сегодняшней ситуации перехода Белоруссии к демократии от той системы, в которой они жили, то это должно быть самостоятельным делом этого народа". По его мнению, все страны должны вести себя очень аккуратно, нельзя вмешиваться."Конечно, может быть, потребуются какие-то конституционные изменения у них, ну так тем более не надо другим народам вмешиваться. Пусть сами белорусы решают этот вопрос. Мы знаем по собственным переходам, как это все сложно", - добавил политик.Горбачев считает, что президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> в этой ситуации "должен быть признателен белорусам, что они много лет поддерживали его". "Последняя встреча его с нашим президентом показала, что российское руководство настроено на то, чтобы из этой ситуации, которая приняла такой острый характер, нашли выход дружеский, братский, чтобы не дошло до стрельбы", - добавил он, уточнив, что для этого нужно ответственное отношение обеих сторон.Власти должны прислушиваться к обществу и мирно вести дискуссию, находить решение проблем, убежден экс-президент СССР. "Я думаю, у них есть все основания выйти из этой ситуации и продолжать движение по пути, на который они встали и немало сделали, и идти дальше. И все внешние силы должны с вниманием и ответственностью относиться к ситуации, в которой оказалась Белоруссия", - заключил Горбачев.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200929/aleksievich-1577963256.html
https://ria.ru/20200929/lukashenko-1577957928.html
Ему уже какое дело? Свое он сделал давно
28
Помню когда в Литве военные штурмом взяли телебашню с жертвами, на следующий день президент страны Горбачев сказал - а я не знал. Приказа не отдавал. Вот так он руководил.
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белоруссия
РИА Новости
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александр лукашенко, михаил горбачев, белоруссия, в мире

Горбачев прокомментировал ситуацию в Белоруссии

07:50 30.09.2020
 
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкМихаил Сергеевич Горбачев
Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Белоруссии в нынешней обстановке нужна поддержка всех, кто сочувствует и понимает проблему, чтобы не довести дело до военных действий, однако нельзя вмешиваться в дела страны, в том числе и при проведении возможной конституционной реформы, уверен экс-президент СССР Михаил Горбачев.
Такое мнение он высказал в интервью британскому изданию The Times. Бывший советский лидер подчеркнул, что "когда мы говорим о сегодняшней ситуации перехода Белоруссии к демократии от той системы, в которой они жили, то это должно быть самостоятельным делом этого народа". По его мнению, все страны должны вести себя очень аккуратно, нельзя вмешиваться.

"И сейчас, когда создалась такая ситуация, надо всем, кто сочувствует и понимает проблему, поддержать эту страну, (помочь) найти правильный ответ в этой ситуации, чтобы не довести дело до военных действий. Я думаю, что белорусы обладают этими возможностями, они уже доказали это", - говорится в полной версии интервью Горбачева для Times, предоставленной РИА Новости пресс-службой Горбачев-фонда.

"Конечно, может быть, потребуются какие-то конституционные изменения у них, ну так тем более не надо другим народам вмешиваться. Пусть сами белорусы решают этот вопрос. Мы знаем по собственным переходам, как это все сложно", - добавил политик.
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Горбачев считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в этой ситуации "должен быть признателен белорусам, что они много лет поддерживали его". "Последняя встреча его с нашим президентом показала, что российское руководство настроено на то, чтобы из этой ситуации, которая приняла такой острый характер, нашли выход дружеский, братский, чтобы не дошло до стрельбы", - добавил он, уточнив, что для этого нужно ответственное отношение обеих сторон.
Власти должны прислушиваться к обществу и мирно вести дискуссию, находить решение проблем, убежден экс-президент СССР. "Я думаю, у них есть все основания выйти из этой ситуации и продолжать движение по пути, на который они встали и немало сделали, и идти дальше. И все внешние силы должны с вниманием и ответственностью относиться к ситуации, в которой оказалась Белоруссия", - заключил Горбачев.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМихаил ГорбачевБелоруссияВ мире
 
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