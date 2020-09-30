https://ria.ru/20200930/bayden-1577978243.html
Штаб Байдена уверен, что их кандидат "утер нос" Трампу на дебатах
Предвыборный штаб Джо Байдена сообщил, что их кандидат в президенты США в ходе первых предвыборных дебатов "утер нос" действующему американскому главе Дональду... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T08:44
2020-09-30T08:44
2020-09-30T10:40
камала харрис
майк пенс
джо байден
кливленд
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Предвыборный штаб <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> сообщил, что их кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в ходе первых предвыборных дебатов "утер нос" действующему американскому главе <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональду Трампу</a>."Американцы увидели на сцене только одного лидера и одного лжеца. В данный момент национального кризиса американский народ остро нуждался в настоящем руководстве. Сегодня Джо Байден показал им, что есть выход из тьмы. В то время как Трамп не предложил ничего, кроме перебивания и лжи, Байден воспользовался возможностью, чтобы изложить свои планы по тому, как вывести страну из кризиса с COVID, которому Трамп позволил выйти из под контроля. Байден напрямую говорил с американским народом о проблемах, которые на дают им спать по ночам", - говорится в пресс-релизе штаба Байдена.В штабе Байдена отметили, что противник "был в отчаянии, слаб и зол". "Трамп вступил в дебаты, отставая в этой гонке ..., и сегодня вечером Байден утер ему нос. Сегодня у Трампа был шанс представить американскому народу убедительный аргумент в пользу своего переизбрания, но он все испортил. Неудивительно, что Трамп в конце выглядел усталым и рассерженным, а Джо Байден ушел улыбаясь", - добавили представители кандидата в президенты США от демократов.Как сообщает издание Axios, во время дебатов президентская кампания Байдена побила рекорд по сбору средств за один час. Так, в промежуток с 22.00 по 23.00 вторника (05.00 - 06.00 мск среды) кампания кандидата в президенты США от демократической партии собрала 3,8 миллиона долларов.Первые дебаты Трампа и Байдена прошли во вторник в <a href="http://ria.ru/location_Cleveland/" target="_blank" data-auto="true">Кливленде</a>, они продолжались 96 минут и отметились тем, что кандидаты постоянно перебивали друг друга, обвиняли во лжи и использовали грубые выражения. В один момент Байден обратился к Трампу со словами "Да заткнись уже, парень!"Трампу и Байдену предстоит еще два раунда дебатов, также один раунд дебатов проведут кандидаты в вице-президенты <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pens/" target="_blank" data-auto="true">Майк Пенс</a> и <a href="http://ria.ru/person_kamala-kharris/" target="_blank" data-auto="true">Камала Харрис</a>.Президентские выборы состоятся в США 3 ноября.
https://ria.ru/20200930/bayden-1577978050.html
https://ria.ru/20200930/debaty-1577976285.html
2
кливленд
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камала харрис, майк пенс, джо байден, кливленд, сша, в мире
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.
Предвыборный штаб Джо Байдена
сообщил, что их кандидат в президенты США
в ходе первых предвыборных дебатов "утер нос" действующему американскому главе Дональду Трампу
.
"Американцы увидели на сцене только одного лидера и одного лжеца. В данный момент национального кризиса американский народ остро нуждался в настоящем руководстве. Сегодня Джо Байден показал им, что есть выход из тьмы. В то время как Трамп не предложил ничего, кроме перебивания и лжи, Байден воспользовался возможностью, чтобы изложить свои планы по тому, как вывести страну из кризиса с COVID, которому Трамп позволил выйти из под контроля. Байден напрямую говорил с американским народом о проблемах, которые на дают им спать по ночам", - говорится в пресс-релизе штаба Байдена.
В штабе Байдена отметили, что противник "был в отчаянии, слаб и зол". "Трамп вступил в дебаты, отставая в этой гонке ..., и сегодня вечером Байден утер ему нос. Сегодня у Трампа был шанс представить американскому народу убедительный аргумент в пользу своего переизбрания, но он все испортил. Неудивительно, что Трамп в конце выглядел усталым и рассерженным, а Джо Байден ушел улыбаясь", - добавили представители кандидата в президенты США от демократов.
Как сообщает издание Axios, во время дебатов президентская кампания Байдена побила рекорд по сбору средств за один час. Так, в промежуток с 22.00 по 23.00 вторника (05.00 - 06.00 мск среды) кампания кандидата в президенты США от демократической партии собрала 3,8 миллиона долларов.
Первые дебаты Трампа и Байдена прошли во вторник в Кливленде
, они продолжались 96 минут и отметились тем, что кандидаты постоянно перебивали друг друга, обвиняли во лжи и использовали грубые выражения. В один момент Байден обратился к Трампу со словами "Да заткнись уже, парень!"
Трампу и Байдену предстоит еще два раунда дебатов, также один раунд дебатов проведут кандидаты в вице-президенты Майк Пенс
и Камала Харрис
.
Президентские выборы состоятся в США 3 ноября.