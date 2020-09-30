Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200930/bayden-1577978243.html
Штаб Байдена уверен, что их кандидат "утер нос" Трампу на дебатах
Предвыборный штаб Джо Байдена сообщил, что их кандидат в президенты США в ходе первых предвыборных дебатов "утер нос" действующему американскому главе Дональду... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T08:44
2020-09-30T10:40
камала харрис
майк пенс
джо байден
кливленд
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577975711_0:6:3066:1731_1400x0_80_0_0_d4126356cf899cd301a0bbc4112e655a.jpg
<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Предвыборный штаб <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> сообщил, что их кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в ходе первых предвыборных дебатов "утер нос" действующему американскому главе <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональду Трампу</a>."Американцы увидели на сцене только одного лидера и одного лжеца. В данный момент национального кризиса американский народ остро нуждался в настоящем руководстве. Сегодня Джо Байден показал им, что есть выход из тьмы. В то время как Трамп не предложил ничего, кроме перебивания и лжи, Байден воспользовался возможностью, чтобы изложить свои планы по тому, как вывести страну из кризиса с COVID, которому Трамп позволил выйти из под контроля. Байден напрямую говорил с американским народом о проблемах, которые на дают им спать по ночам", - говорится в пресс-релизе штаба Байдена.В штабе Байдена отметили, что противник "был в отчаянии, слаб и зол". "Трамп вступил в дебаты, отставая в этой гонке ..., и сегодня вечером Байден утер ему нос. Сегодня у Трампа был шанс представить американскому народу убедительный аргумент в пользу своего переизбрания, но он все испортил. Неудивительно, что Трамп в конце выглядел усталым и рассерженным, а Джо Байден ушел улыбаясь", - добавили представители кандидата в президенты США от демократов.Как сообщает издание Axios, во время дебатов президентская кампания Байдена побила рекорд по сбору средств за один час. Так, в промежуток с 22.00 по 23.00 вторника (05.00 - 06.00 мск среды) кампания кандидата в президенты США от демократической партии собрала 3,8 миллиона долларов.Первые дебаты Трампа и Байдена прошли во вторник в <a href="http://ria.ru/location_Cleveland/" target="_blank" data-auto="true">Кливленде</a>, они продолжались 96 минут и отметились тем, что кандидаты постоянно перебивали друг друга, обвиняли во лжи и использовали грубые выражения. В один момент Байден обратился к Трампу со словами "Да заткнись уже, парень!"Трампу и Байдену предстоит еще два раунда дебатов, также один раунд дебатов проведут кандидаты в вице-президенты <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pens/" target="_blank" data-auto="true">Майк Пенс</a> и <a href="http://ria.ru/person_kamala-kharris/" target="_blank" data-auto="true">Камала Харрис</a>.Президентские выборы состоятся в США 3 ноября.
https://ria.ru/20200930/bayden-1577978050.html
https://ria.ru/20200930/debaty-1577976285.html
2
кливленд
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577975711_210:0:2941:2048_1400x0_80_0_0_c12907425299cd28d9efc7267d47e2cc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
камала харрис, майк пенс, джо байден, кливленд, сша, в мире

Штаб Байдена уверен, что их кандидат "утер нос" Трампу на дебатах

08:44 30.09.2020 (обновлено: 10:40 30.09.2020)
 
© AP Photo / Patrick SemanskyДебаты Трампа и Байдена в США
Дебаты Трампа и Байдена в США - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Предвыборный штаб Джо Байдена сообщил, что их кандидат в президенты США в ходе первых предвыборных дебатов "утер нос" действующему американскому главе Дональду Трампу.
"Американцы увидели на сцене только одного лидера и одного лжеца. В данный момент национального кризиса американский народ остро нуждался в настоящем руководстве. Сегодня Джо Байден показал им, что есть выход из тьмы. В то время как Трамп не предложил ничего, кроме перебивания и лжи, Байден воспользовался возможностью, чтобы изложить свои планы по тому, как вывести страну из кризиса с COVID, которому Трамп позволил выйти из под контроля. Байден напрямую говорил с американским народом о проблемах, которые на дают им спать по ночам", - говорится в пресс-релизе штаба Байдена.
Дебаты Трампа и Байдена в США - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
Вчера, 08:36
Телезрители CNN и CBS считают, что Байден выиграл дебаты
В штабе Байдена отметили, что противник "был в отчаянии, слаб и зол". "Трамп вступил в дебаты, отставая в этой гонке ..., и сегодня вечером Байден утер ему нос. Сегодня у Трампа был шанс представить американскому народу убедительный аргумент в пользу своего переизбрания, но он все испортил. Неудивительно, что Трамп в конце выглядел усталым и рассерженным, а Джо Байден ушел улыбаясь", - добавили представители кандидата в президенты США от демократов.
Как сообщает издание Axios, во время дебатов президентская кампания Байдена побила рекорд по сбору средств за один час. Так, в промежуток с 22.00 по 23.00 вторника (05.00 - 06.00 мск среды) кампания кандидата в президенты США от демократической партии собрала 3,8 миллиона долларов.
Первые дебаты Трампа и Байдена прошли во вторник в Кливленде, они продолжались 96 минут и отметились тем, что кандидаты постоянно перебивали друг друга, обвиняли во лжи и использовали грубые выражения. В один момент Байден обратился к Трампу со словами "Да заткнись уже, парень!"
Трампу и Байдену предстоит еще два раунда дебатов, также один раунд дебатов проведут кандидаты в вице-президенты Майк Пенс и Камала Харрис.
Президентские выборы состоятся в США 3 ноября.
Дебаты Трампа и Байдена в США - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
Вчера, 06:35Президентские выборы в США — 2020
"Продолжай тявкать": Трамп и Байден провели первые дебаты
 
Обсудить2
Камала ХаррисМайк ПенсДжо БайденКливлендСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Эксперт объяснил, чем грозят спутанные провода у техники
02:06Дизайнер нашла способ победить осеннюю депрессию
01:53В США дочь канадского миллиардера осудили за связи с секс-культом
01:43"Жалко Америку": Познер прокомментировал дебаты Трампа и Байдена
01:14В Госдуме резко ответили на инициативу депутата Рады переименовать Россию
00:39В Таиланде россиянин пытался украсть вещи из туристического бунгало
00:21Оклады ряда госслужащих и бюджетников проиндексируют на 3%
00:19В России прекратил действие временный запрет на импорт топлива
00:16Налоговые должники в России перестанут получать вычеты
00:14В России стартует осенний призыв
00:10Рубль подешевел к евро на 11,05 за последний квартал
00:04Путин и Макрон призвали к прекращению огня в Карабахе
23:50Экипаж МКС сузил зону поиска утечки воздуха
23:36При пожаре в квартире на западе Москвы погиб один человек
23:25Испанская полиция задержала россиян за перевозку наркотиков
23:22Спасатели ищут двух заблудившихся на Эльбрусе альпинистов
23:19Минобороны Армении показало передвижение турецких F-16
23:17Президент непризнанной НКР призвал готовиться к длительной войне
23:02В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом
22:50Раскрыта самая главная ошибка заразившихся коронавирусом россиян
Лента новостейМолния