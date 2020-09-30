https://ria.ru/20200930/batalov-1577999429.html

Минкульт поможет семье Баталова, лишившейся недвижимости из-за мошенников

Министерство культуры РФ в курсе ситуации, в которую попала семья актера Алексея Баталова, лишившаяся недвижимости, делается все необходимое для оказания... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T14:47

2020-09-30T14:47

2020-09-30T14:47

культура

ольга любимова

новости культуры

жилье

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

алексей баталов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Министерство культуры РФ в курсе ситуации, в которую попала семья актера Алексея Баталова, лишившаяся недвижимости, делается все необходимое для оказания помощи, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова сообщила, что возбуждено дело о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова, вдова и дочь которого лишились двух квартир и крупной суммы денег."Безусловно, мы в курсе ситуации о мошеннических действиях с недвижимостью его семьи. И делаем все возможное, чтоб помочь вдове и дочери поскорее разрешить проблему", - цитирует пресс-служба слова министра культуры Ольги Любимовой.По ее словам, ведомство находится в постоянном контакте с коллегами и в курсе, что было возбуждено уголовное дело. "И благодарны следствию за оперативную работу. Уверена, следственным путем будут тщательно проверены и всесторонне изучены все обстоятельства и иные факты, изложенные потерпевшими", - добавила она.

https://radiosputnik.ria.ru/20200918/batalov-1577452176.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга любимова, новости культуры, жилье, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), алексей баталов, происшествия