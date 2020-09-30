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https://ria.ru/20200930/batalov-1577999429.html
Минкульт поможет семье Баталова, лишившейся недвижимости из-за мошенников
Министерство культуры РФ в курсе ситуации, в которую попала семья актера Алексея Баталова, лишившаяся недвижимости, делается все необходимое для оказания... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T14:47
2020-09-30T14:47
культура
ольга любимова
новости культуры
жилье
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
алексей баталов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Министерство культуры РФ в курсе ситуации, в которую попала семья актера Алексея Баталова, лишившаяся недвижимости, делается все необходимое для оказания помощи, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова сообщила, что возбуждено дело о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова, вдова и дочь которого лишились двух квартир и крупной суммы денег."Безусловно, мы в курсе ситуации о мошеннических действиях с недвижимостью его семьи. И делаем все возможное, чтоб помочь вдове и дочери поскорее разрешить проблему", - цитирует пресс-служба слова министра культуры Ольги Любимовой.По ее словам, ведомство находится в постоянном контакте с коллегами и в курсе, что было возбуждено уголовное дело. "И благодарны следствию за оперативную работу. Уверена, следственным путем будут тщательно проверены и всесторонне изучены все обстоятельства и иные факты, изложенные потерпевшими", - добавила она.
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ольга любимова, новости культуры, жилье, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), алексей баталов, происшествия

Минкульт поможет семье Баталова, лишившейся недвижимости из-за мошенников

14:47 30.09.2020
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАлексей Баталов
Алексей Баталов - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Министерство культуры РФ в курсе ситуации, в которую попала семья актера Алексея Баталова, лишившаяся недвижимости, делается все необходимое для оказания помощи, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова сообщила, что возбуждено дело о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова, вдова и дочь которого лишились двух квартир и крупной суммы денег.
"Безусловно, мы в курсе ситуации о мошеннических действиях с недвижимостью его семьи. И делаем все возможное, чтоб помочь вдове и дочери поскорее разрешить проблему", - цитирует пресс-служба слова министра культуры Ольги Любимовой.
По ее словам, ведомство находится в постоянном контакте с коллегами и в курсе, что было возбуждено уголовное дело. "И благодарны следствию за оперативную работу. Уверена, следственным путем будут тщательно проверены и всесторонне изучены все обстоятельства и иные факты, изложенные потерпевшими", - добавила она.
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КультураОльга ЛюбимоваНовости культурыЖильеМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Алексей БаталовПроисшествия
 
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