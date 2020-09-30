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АТБ подписал допсоглашение о сотрудничестве с Амурской областью
Азиатско-Тихоокеанский банк, Агентство Амурской области по привлечению инвестиций и юридическая фирма Squire Patton Boggs подписали трехстороннее соглашение о... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T19:02
2020-09-30T19:02
азиатско-тихоокеанский банк
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости</strong>. Азиатско-Тихоокеанский банк, Агентство Амурской области по привлечению инвестиций и юридическая фирма Squire Patton Boggs подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в рамках проходящего в Москве VII Инфраструктурного конгресса "Российская неделя ГЧП", сообщает пресс-служба банка.Соглашение дополняет заключенный ранее договор между АТБ и правительством Амурской области о сотрудничестве в социально-экономическом развитии, в том числе по проектам в сфере здравоохранения и мусоропереработки.Всего с прошлого года председатель правления АТБ Сергей Аврамов подписал соглашения о сотрудничестве в социально-экономической сфере с главами 10 российских регионов, включая Якутию, Бурятию, Приморский и Камчатский край, Амурскую, Магаданскую области и Чукотский автономный округ.Ежегодно "Российская неделя ГЧП" собирает около 1500 участников, среди которых представители федеральных и региональных органов власти, топ-менеджеры банков и инвестиционных строительных компаний, финансовые и юридические консультанты, ведущие российские и зарубежные эксперты.
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азиатско-тихоокеанский банк, новости компаний - экономика

АТБ подписал допсоглашение о сотрудничестве с Амурской областью

19:02 30.09.2020
 
© Азиатско-Тихоокеанский банкАзиатско-Тихоокеанский банк
Азиатско-Тихоокеанский банк - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Азиатско-Тихоокеанский банк
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Азиатско-Тихоокеанский банк, Агентство Амурской области по привлечению инвестиций и юридическая фирма Squire Patton Boggs подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в рамках проходящего в Москве VII Инфраструктурного конгресса "Российская неделя ГЧП", сообщает пресс-служба банка.
Соглашение дополняет заключенный ранее договор между АТБ и правительством Амурской области о сотрудничестве в социально-экономическом развитии, в том числе по проектам в сфере здравоохранения и мусоропереработки.
Экономический анализ - РИА Новости, 1920, 16.07.2020
16 июля, 06:32
Банки готовы предлагать россиянам ипотеку с первым взносом от 10%
Всего с прошлого года председатель правления АТБ Сергей Аврамов подписал соглашения о сотрудничестве в социально-экономической сфере с главами 10 российских регионов, включая Якутию, Бурятию, Приморский и Камчатский край, Амурскую, Магаданскую области и Чукотский автономный округ.
Ежегодно "Российская неделя ГЧП" собирает около 1500 участников, среди которых представители федеральных и региональных органов власти, топ-менеджеры банков и инвестиционных строительных компаний, финансовые и юридические консультанты, ведущие российские и зарубежные эксперты.
 
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Азиатско-Тихоокеанский БанкНовости компаний - Экономика
 
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