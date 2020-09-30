https://ria.ru/20200930/bank-1578019939.html

АТБ подписал допсоглашение о сотрудничестве с Амурской областью

Азиатско-Тихоокеанский банк, Агентство Амурской области по привлечению инвестиций и юридическая фирма Squire Patton Boggs подписали трехстороннее соглашение о... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T19:02

2020-09-30T19:02

2020-09-30T19:02

азиатско-тихоокеанский банк

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости</strong>. Азиатско-Тихоокеанский банк, Агентство Амурской области по привлечению инвестиций и юридическая фирма Squire Patton Boggs подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в рамках проходящего в Москве VII Инфраструктурного конгресса "Российская неделя ГЧП", сообщает пресс-служба банка.Соглашение дополняет заключенный ранее договор между АТБ и правительством Амурской области о сотрудничестве в социально-экономическом развитии, в том числе по проектам в сфере здравоохранения и мусоропереработки.Всего с прошлого года председатель правления АТБ Сергей Аврамов подписал соглашения о сотрудничестве в социально-экономической сфере с главами 10 российских регионов, включая Якутию, Бурятию, Приморский и Камчатский край, Амурскую, Магаданскую области и Чукотский автономный округ.Ежегодно "Российская неделя ГЧП" собирает около 1500 участников, среди которых представители федеральных и региональных органов власти, топ-менеджеры банков и инвестиционных строительных компаний, финансовые и юридические консультанты, ведущие российские и зарубежные эксперты.

https://ria.ru/20200716/1574416900.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азиатско-тихоокеанский банк, новости компаний - экономика